Projekt od 15 milijardi dolara
Gradi se "Novi Nil", umjetna rijeka duga 170 kilometara, mogla bi spasiti 120 milijuna ljudi
Egipat je pokrenuo jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u svojoj povijesti. Umjetni kanal dug oko 170 kilometara, koji mnogi nazivaju "Novim Nilom", trebao bi dovesti vodu u zapadni dio zemlje i pretvoriti tisuće četvornih kilometara pustinje u obradivo zemljište. Ipak, stručnjaci upozoravaju da dugoročni uspjeh projekta ovisi o održivosti izvora vode.
Projekt, službenog naziva Nova delta (New Delta Project), vrijedan je oko 15 milijardi dolara, a cilj mu je povećati poljoprivrednu proizvodnju, ojačati sigurnost opskrbe vodom i hranom te smanjiti ovisnost zemlje o uvozu.
Nije nova rijeka, već golemi sustav kanala
Iako se u javnosti često naziva "Novim Nilom", ne radi se o novoj prirodnoj rijeci, već o složenom sustavu umjetnih kanala, crpnih stanica i cjevovoda koji vodu doprema u dijelove zapadne egipatske pustinje, piše Faruk Međedović za N1 BiH.
Projekt je otvorio egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, a njime bi se trebalo navodnjavati oko 9.000 četvornih kilometara zemljišta, čime bi se obradive površine u Egiptu znatno povećale.
Voda se pumpa stotinjak metara iznad razine mora
Jedan od najvećih inženjerskih izazova bio je dopremiti vodu do pustinjskih visoravni.
Zbog toga je izgrađeno 13 velikih crpnih stanica koje vodu postupno podižu gotovo 100 metara iznad razine mora i usmjeravaju je kroz umjetni kanal prema poljoprivrednim područjima.
Kako bi se smanjili gubici zbog isparavanja na visokim temperaturama, dio vode transportira se kroz velike podzemne cjevovode.
Najveći uređaj za pročišćavanje vode na svijetu
Ključnu ulogu u projektu ima postrojenje El-Hammam, koje se smatra najvećim uređajem za pročišćavanje vode na svijetu.
Njegov kapacitet iznosi čak 7,5 milijuna kubičnih metara vode dnevno, a zadaća mu je pročišćavanje i priprema vode za navodnjavanje novih poljoprivrednih površina.
Bez tog sustava, ističu stručnjaci, projekt ne bi mogao funkcionirati.
Odakle dolazi voda?
Za razliku od onoga što naziv "Novi Nil" sugerira, najveći dio vode ne dolazi iz rijeke Nil.
Egipat se oslanja na dva glavna izvora - pročišćenu vodu iz sustava za odvodnju poljoprivrednih površina koja se ponovno koristi i podzemne zalihe vode iz dubokih pustinjskih vodonosnika.
Ponovna uporaba vode smatra se jednim od najvećih aduta projekta jer omogućuje maksimalno iskorištavanje postojećih resursa.
Međutim, upravo drugi izvor izaziva najveću zabrinutost.
Stručnjaci upozoravaju na veliki problem
Dio projekta ovisi o tzv. fosilnim vodonosnicima, odnosno zalihama podzemne vode koje su nastajale tisućama godina i praktički se ne obnavljaju.
Stručnjaci upozoravaju da bi njihovo prekomjerno iskorištavanje moglo dugoročno ugroziti cijeli projekt.
Ako se te zalihe iscrpe, navodnjavanje velikih površina postat će znatno teže, a današnje zelene površine mogle bi ponovno postati pustinja.
Zašto je projekt toliko važan za Egipat?
Egipat gotovo u potpunosti ovisi o rijeci Nil, iz koje dobiva oko 97 posto svojih vodnih resursa.
Istodobno, broj stanovnika u posljednjih je nekoliko desetljeća narastao s oko 60 milijuna na više od 120 milijuna, što je znatno povećalo potrebe za hranom i vodom.
Dodatni pritisak stvara i izgradnja Velike etiopske renesansne brane, zbog koje Egipat strahuje od mogućeg smanjenja dotoka vode iz Nila.
Zbog svega toga vlasti ulažu velike napore u razvoj alternativnih izvora vode i povećanje domaće proizvodnje hrane.
Projekt Nova delta trebao bi smanjiti ovisnost o uvozu, posebice pšenice, čiji je Egipat jedan od najvećih svjetskih uvoznika.
Iako ga mnogi nazivaju jednim od najvećih inženjerskih pothvata današnjice, konačni uspjeh "Novog Nila" ovisit će o tome može li Egipat dugoročno osigurati dovoljno vode za održavanje novih poljoprivrednih površina.
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