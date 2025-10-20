Oglas

neinteligentan sadržaj

Lažni video urušavanja tržnice u Sarajevu uznemirio građane: Zloupotreba AI-a sveprisutna

author
N1 BiH
|
20. lis. 2025. 21:40

Lažne snimke i fotografije uz pomoć umjetne inteligencije preplavili su društvene mreže. Meta su najčešće djeca i stariji, koji teško prepoznaju manipulaciju. Umjetna inteligencija danas se zloupotrebljava na svim razinama, od politike do oglašavanja i kriminala.

Oglas

Umjetna inteligencija za neinteligentan sadržaj

Živimo u svijetu gdje i predsjednici država koriste umjetnu inteligenciju za promoviranje neinteligentnih sadržaja. Ovo je video koji je podijelio američki predsjednik Donald Trump.

Dok leti u borbenom avionu sa natpisom ''Kralj Trump'' bombardira prosvjednike smeđom tekućinom. Nije prvi put da predsjednik SAD-a dijeli ovakve sadržaje. Jednim videom predlagao je transformaciju Gaze u luksuzno odmaralište.

Umjetna inteligencija se i u regiji koristi za izazivanje šok-efekta. Tako je u BiH u jednom od njih prikazano kako se ruši tržnica u Sarajevu.

"Mi nemamo ni zakone ni propise ni bilo što da regulira područje informiranja.

Prvo treba razlučiti tradicionalne medije, pa su došli portali, registrirani i neregistrirani, potom društvene mreže, a onda je došla i umjetna inteligencija. Mi ni start nismo regulirali", rekla je Marija Milić, stručnjakinja za komunikaciju i medijski trening.

Umjetna inteligencija često se koristi i za kreiranje lažnih reklama. Likovi i glasovi voditeljica i voditelja N1 zloupotrebljavani su nekoliko puta do sada.

Faktor medijske pismenosti

Nizak nivo medijske pismenosti daje povod kreatorima ovakvih objava jer uspiju prodati svoje proizvode. Stručnjakinja za komunikacije smatra da je potrebno prije svega uvesti edukacije o medijskoj pismenosti u škole.

"Preko djece ćemo doći do njihovih baka i djedova. To je prvi moment, nije trajno rješenje, ali u svakom slučaju kada educirate jednog člana obitelji, ta poruka će se raspršiti i na njihovu okolinu. Ako se o ovome bude pričalo i ako sa relevantnih strana budu dobijali informacije i slušali onda će znati i bolje procijeniti", istakla je Milić.

Najopasniji oblik zloupotrebe umjetne inteligencije je kreiranje lažnih pornografskih slika i videa. Djeca su najčešća meta.

Teme
AI generirano umjetnom inteligencijom sarajevo umjetna inteligencija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ