Lažni video urušavanja tržnice u Sarajevu uznemirio građane: Zloupotreba AI-a sveprisutna
Lažne snimke i fotografije uz pomoć umjetne inteligencije preplavili su društvene mreže. Meta su najčešće djeca i stariji, koji teško prepoznaju manipulaciju. Umjetna inteligencija danas se zloupotrebljava na svim razinama, od politike do oglašavanja i kriminala.
Umjetna inteligencija za neinteligentan sadržaj
Živimo u svijetu gdje i predsjednici država koriste umjetnu inteligenciju za promoviranje neinteligentnih sadržaja. Ovo je video koji je podijelio američki predsjednik Donald Trump.
Trump posted an AI video of himself wearing a crown and dumping shit from a “King Trump” jet on No Kings protesters.— PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) October 19, 2025
This is where we are as a country. pic.twitter.com/rnzUkJ4C4K
Dok leti u borbenom avionu sa natpisom ''Kralj Trump'' bombardira prosvjednike smeđom tekućinom. Nije prvi put da predsjednik SAD-a dijeli ovakve sadržaje. Jednim videom predlagao je transformaciju Gaze u luksuzno odmaralište.
ADMIN POST.— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) February 26, 2025
Trump posts Gaza 2025 AI generated video across his social medias.
Complete with 'Trump Gaza'. pic.twitter.com/g27nvgi4ty
Umjetna inteligencija se i u regiji koristi za izazivanje šok-efekta. Tako je u BiH u jednom od njih prikazano kako se ruši tržnica u Sarajevu.
"Mi nemamo ni zakone ni propise ni bilo što da regulira područje informiranja.
Prvo treba razlučiti tradicionalne medije, pa su došli portali, registrirani i neregistrirani, potom društvene mreže, a onda je došla i umjetna inteligencija. Mi ni start nismo regulirali", rekla je Marija Milić, stručnjakinja za komunikaciju i medijski trening.
Umjetna inteligencija često se koristi i za kreiranje lažnih reklama. Likovi i glasovi voditeljica i voditelja N1 zloupotrebljavani su nekoliko puta do sada.
Faktor medijske pismenosti
Nizak nivo medijske pismenosti daje povod kreatorima ovakvih objava jer uspiju prodati svoje proizvode. Stručnjakinja za komunikacije smatra da je potrebno prije svega uvesti edukacije o medijskoj pismenosti u škole.
"Preko djece ćemo doći do njihovih baka i djedova. To je prvi moment, nije trajno rješenje, ali u svakom slučaju kada educirate jednog člana obitelji, ta poruka će se raspršiti i na njihovu okolinu. Ako se o ovome bude pričalo i ako sa relevantnih strana budu dobijali informacije i slušali onda će znati i bolje procijeniti", istakla je Milić.
Najopasniji oblik zloupotrebe umjetne inteligencije je kreiranje lažnih pornografskih slika i videa. Djeca su najčešća meta.
