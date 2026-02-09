Androidi na udaru: Otkrivena nova opasnost koja vas može skupo koštati

Sigurnosni stručnjaci savjetuju instaliranje aplikacija isključivo iz službenih trgovina, poput Google Playa. Potrebno je biti oprezan s poveznicama iz SMS-poruka, e-pošte ili aplikacija za razmjenu poruka, čak i kada izgledaju kao legitimne stranice za preuzimanje. Prije instalacije preporučuje se provjeriti naziv programera, ocjene korisnika i broj preuzimanja. Ako aplikacija traži neuobičajeno velik broj dozvola, osobito pristup porukama, kameri ili funkcijama pristupačnosti, potreban je dodatni oprez.