Nova formula mijenja sve? "Baterije će trajati dulje, a puniti se brže nego ikad"

Međutim, kada su istraživači pokušali izmjeriti brzine interkalacije litija, dobiveni rezultati nisu uvijek bili u skladu s brzinama predviđenim Butler-Volmerovom jednadžbom. Uz to, bilo je teško dobiti dosljedna mjerenja u različitim laboratorijima jer su različiti istraživački timovi izvještavali o mjerenjima za istu reakciju koja su se razlikovala za faktor do milijardu.