Proizveo ga Končar

FOTO / Hrvatskim prugama od danas vozi prvi baterijski vlak

author
N1 Info
|
29. ruj. 2025. 12:41
29.09.2025., Zagreb - Glavni kolodvor
Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatskim prugama od danas putnike prevozi prvi baterijski vlak. Proizveo ga je Končar, koristit će se za prijevoz putnika na neelektrificiranoj mreži pruga, a za pogon će upotrebljavati baterije koje se pune isključivo u punionicama u Bjelovaru, Virovitici, Osijeku, Varaždinu, Puli i Splitu.

"Ovakvi vlakovi će biti uglavnom na neelektrificiranim prugama. Autonomija vlaka je oko 200 km, a uz ovaj projekt napravljeno je i šest punionica. Ovaj vlak će prometovati u Splitu i okolici", rekao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

29.09.2025., Zagreb - Glavni kolodvor
Sanjin Strukic/PIXSELL

"Nema emisija CO2, vozite se u vlaku koji je trenutačno tehnološki najmoderniji vlak na europskom tržištu. Ne samo da primjenjuje baterijski pogon, nego pruža i veći razinu sigurnosti i udobnosti za putnike", kazao je predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak.

29.09.2025., Zagreb - Glavni kolodvor.
Sanjin Strukic/PIXSELL

Dojmove su podijelili i građani, javlja HRT.

"Udobniji je od starih. Lijep je", istaknuo je jedan od putnika.

"Super je, san snova. Razlika je u odnosu na stare vlakove, kao da ste u svemiru", dodao je drugi.

Teme
Baterijski vlak Hrvatske željeznice Oleg Butković

