Gužve paralizirale Zagreb, Tomašević najavio važnu promjenu: "Tu zabranu ukidamo već danas"

"Sutra će se olakšati situacija jer će se asfaltirati potez na Ulici Izidora Kršnjavog, odnosno na zapadnom dijelu Zelenog vala prema istoku. Ključno je da se završe radovi na križanju Zvonimirove i Šubićeve, kao i na Ljudevita Posavskog... vjerujem da će 90 posto biti gotovo do školske godine. Međutim, imamo još određenih poteškoća na dijelu Vukovarske od Trešnjevačkog placa do Florijana Andrašeca", rekao je Tomašević, prenosi Dnevnik.hr.