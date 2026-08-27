GRAD U KAOSU
Gužve paralizirale Zagreb, Tomašević najavio važnu promjenu: "Tu zabranu ukidamo već danas"
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je konferenciju za novinare, a u fokusu su bili radovi na zagrebačkim cestama.
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Teme koje su se nametnule su brojni radovi na zagrebačkim cestama zbog kojih je promet u kolapsu nakon povratka većine Zagrepčana s godišnjih odmora, ali i odlaganje otpada.
Ukidanje zabrane skretanja
Gradonačelnik tvrdi da će gotovo svi radovi biti završeni do početka školske godine.
"Sutra će se olakšati situacija jer će se asfaltirati potez na Ulici Izidora Kršnjavog, odnosno na zapadnom dijelu Zelenog vala prema istoku. Ključno je da se završe radovi na križanju Zvonimirove i Šubićeve, kao i na Ljudevita Posavskog... vjerujem da će 90 posto biti gotovo do školske godine. Međutim, imamo još određenih poteškoća na dijelu Vukovarske od Trešnjevačkog placa do Florijana Andrašeca", rekao je Tomašević, prenosi Dnevnik.hr.
Dodao je da će radovi na nadvožnjaku na križanju Selske i Zagrebačke avenije nastaviti u rujnu i listopadu, što je i bilo planirano. "Međutim, jako će pomoći nova regulacija prometa koja će opet omogućiti promet u dvije trake po Selskoj u svakom smjeru te će omogućiti skretanja.
Na pitanje o otvorenju Sarajevske, Tomašević je rekao da će se to dogoditi u drugoj polovici rujna.
Tomašević je odgovorio na pitanje o čestim prometnim nesrećama na mjestima radova na cesti. "Tempirali smo sve radove da oni najgori budu tijekom ljeta, da završe do kraja godine. Konkretno, zabrana skretanja kod nadvožnjaka na Selskoj ukinut će se danas popodne", rekao je Tomašević.
Nije odgovorio na pitanje o planovima rekonstrukcije križanja Horvaćanske i Selske ceste, već je najavio da će detaljnije o tim rekonstrukcijama govoriti za tjedan dana.
Zakopani otpad
Na pitanje o mogućem zakopanom opasnom otpadu na području Borovja, Tomašević je rekao da nemaju takve informacije. "Ako treba opet nešto provjeriti, naravno da ćemo to napraviti", rekao je gradonačelnik.
Odgovorio je i na pitanje o Ježdovcu. "To je uspoređivanje krušaka i jabuka. U Gospiću se očito uvozio opasni otpad u Hrvatsku. A kad govorimo o Ježdovcu, treba znati nadležnosti Grada i države. Tamo se desetljećima ilegalno odlaže otpad", rekao je Tomašević, dodajući da je u pitanju organizirani kriminal, što se ne može rješavati putem komunalnim redara.
"Svi znaju o kojim se ljudima i obiteljima radi, no financijske kazne nemaju efekta", rekao je Tomašević.
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