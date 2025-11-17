"Podaci su nafta 21. stoljeća": Vlasnici Lidla i Kauflanda ulažu 11 milijardi eura u podatkovni centar

Grupa Schwarz, vlasnica Lidla i Kauflanda, objavila je u ponedjeljak da će uložiti 11 milijardi eura u gradnju podatkovnog centra u matičnoj Njemačkoj.
Najavljeni iznos najveći je u povijesti grupe, istaknuli su.
Oko 2,5 milijardi eura bit će uloženo u gradnju, a ostatak u IT infrastrukturu, uključujući i otprilike 100 tisuća posebnih čipova za umjetnu inteligenciju.
Centar će biti izgrađen u mjestu Lübbenau na površini od oko 13 hektara, a koristit će se "u prvom redu" za potrebe grupe, rekli su na svečanosti početka radova čelnici digitalnog odjela Rolf Schumann i Christian Müller.
Grupa želi sama odlučivati o svojim podacima, dodali su Schumann i Müller.
Podaci su "nafta 21. stoljeća, novi kod u kojem je pohranjeno naše znanje", naglasio je Müller za Bild.
"Želimo da se podaci pohranjuju tamo gdje su zakoni i vrijednosti identični našim korporativnim vrijednostima", poručili su iz tvrtke.
"Schwarz Grupa počela je 2017. razvijati i vlastiti servis 'u oblaku' u kojemu su pohranjeni podaci o robi, cijenama i kupcima", rekao je Schumann.
Grupa obećava svojim kupcima da će se njihovi podaci koristiti samo prema dogovoru, primjerice za personalizirane ponude", objasnio je pak Müller, dodajući da kupci s pravom žele znati tko pristupa njihovim podacima i što se s njima događa.
Podaci bi se, po njegovim riječima, trebali koristiti za obuku modela umjetne inteligencije, napomenuo je Schumann, i kupci ni u kojem trenutku neće dobivati oglase drugih tvrtki.
Centar će obrađivati podatke grupe o isporuci i narudžbama, plaćanju i programima 'vjernosti', ali nudit će i pohranu i računalnu snagu drugim tvrtkama.
Prva faza gradnje trebala bi biti dovršena do kraja 2027. godine.
Ministar za digitalna pitanja Karsten Wildberger iz CDU-a naglasio je pak na svečanosti da je Njemačkoj potrebna računalna snaga kako bi mogla igrati u prvoj ligi umjetne inteligencije.
"Samo s podatkovnim centrima visokih performansi možemo uvesti aplikacije za umjetnu inteligenciju u velikim razmjerima i ojačati svoju konkurentnost", zaključio je Wildberger.
