izvještava axios
Vatikan razvija obranu protiv AI-ja: "Klade se da moralni autoritet može konkurirati snazi strojeva"
Vatikan ubrzano gradi digitalnu obranu za eru umjetne inteligencije — i tiho se pozicionira kao globalni arbitar onoga što je stvarno, piše Axios.
Sveta Stolica djeluje brže od većine drugih tradicionalnih institucija kako bi oblikovala pravila i zaštitne mehanizme za provjeru stvarnosti, s osjećajem hitnosti koji dolazi usred neobičnih geopolitičkih i digitalnih sukoba, izvještava Axios.
Vatikan je pojačao partnerstva u području kibernetičke sigurnosti i nadzora nad umjetnom inteligencijom, kombinirajući obranu s diplomacijom i etikom, a uveo je formalne smjernice i strukture nadzora AI-ja unutar Vatikana. Crkveni čelnici sve češće upozoravaju na “krizu istine” uzrokovanu sadržajem generiranim umjetnom inteligencijom, na što je i pokojni papa Franjo upozoravao prije smrti.
U veljači je Lav XIV. poručio svećenicima da ne koriste umjetnu inteligenciju za pisanje propovijedi niti za traženje “lajkova” na društvenim mrežama poput TikToka, prema National Catholic Reporteru. “Održati istinsku propovijed znači podijeliti vjeru”, a umjetna inteligencija “nikada neće moći dijeliti vjeru”, rekao je papa tijekom susreta s klerom iz Rimske biskupije.
Vatikan je prošle godine također izdao jedan od prvih državnih okvira za umjetnu inteligenciju u svijetu, koji zahtijeva da sustavi budu etični, transparentni i usmjereni na čovjeka. Politika izričito navodi da tehnologija “nikada ne smije nadmašiti ili zamijeniti ljudska bića” te mora služiti ljudskom dostojanstvu. Smjernice također zabranjuju uporabu AI-ja koja bi mogla manipulirati ljudima, diskriminirati ili ugroziti sigurnost, te zahtijevaju zaštitne mjere za podatke i institucionalni integritet.
Ovaj poticaj potaknuo je nagađanja, piše Axios, da bi Vatikan mogao razviti neku vrstu “stroja istine”, sustava za autentifikaciju informacija ili određivanje što je stvarno, iako nema javnih dokaza da takav alat postoji. Axios piše kako takva ideja ne odražava stvarnost: Vatikan se pojavljuje kao moralna i institucionalna protuteža dezinformacijama koje pokreće umjetna inteligencija, iako sam oprezno pristupa toj tehnologiji.
“U mjeri u kojoj (AI) promiče i uzdiže ljude, dobar je. Ali ima i potencijal narušiti ljudsko dostojanstvo”, rekao je Thomas Ryan, profesor teologije na Sveučilištu Loyola u New Orleansu. Ryan ističe da je Vatikan zabrinut zbog utjecaja AI-ja na ljude i svijet, uključujući jaz između bogatih i siromašnih.
“Jasno je da su vrlo zabrinuti zbog lažnih vijesti… razina lažiranja glasova i videa eksponencijalno je porasla”, rekao je Andrew Chesnut, voditelj katoličkih studija na Sveučilištu Virginia Commonwealth.
Chesnut dodaje da je pristup Vatikana oprezan i usmjeren na postavljanje granica unatoč velikom interesu za tehnologiju.
Vatikan ne može kontrolirati umjetnu inteligenciju, ali pokušava utjecati na to tko kontrolira istinu u svijetu kojim upravlja AI, zaključuje Axios. Dok se vlade i tehnološke kompanije bore držati korak, Vatikan se kladi da moralni autoritet još uvijek može konkurirati snazi strojeva.
