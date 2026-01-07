Velika promjena za šest milijuna korisnika: Popularni jezični alat uskoro se naplaćuje

LanguageTool je open-source projekt, podržava više od 30 jezika i nudi puno više od obične provjere pravopisa – uključujući stil, gramatiku i interpunkciju. Smatra se alatom koji vodi računa o privatnosti jer se može koristiti i lokalno, a dostupan je kao dodatak za preglednike, računalne aplikacije i programe poput Microsoft Worda, Google Docsa i LibreOfficea.