mijenja poslovni model
Velika promjena za šest milijuna korisnika: Popularni jezični alat uskoro se naplaćuje
Popularno proširenje za internetske preglednike LanguageTool mijenja poslovni model i ubuduće će biti dostupno isključivo korisnicima koji plaćaju Premium verziju.
Kako navodi Caschys Blog, tvrtka kao razloge ističe znatno porasle troškove servera te veliki tehnički i financijski zahtjev primjene generativne umjetne inteligencije. Iako LanguageTool ima oko šest milijuna korisnika, većina ga koristi besplatno, dok se samo manji dio odlučio za pretplatu, zbog čega dosadašnji model više nije bio isplativ, prenosi Fenix Magazin.
Bez reklama i prodaje podataka
Tvrtka naglašava da je svjesno odustala od oglašavanja i prodaje korisničkih podataka kako bi ostala vjerna svojim vrijednostima. Međutim, takav pristup ograničio je mogućnosti financiranja, pa je odlučeno da se besplatna verzija znatno ograniči.
Prijelazno razdoblje za postojeće korisnike
Postojeći korisnici dobit će automatski 14 dana besplatnog Premium pristupa. Tijekom tog razdoblja moći će isprobati napredne provjere gramatike, stilističke prijedloge i funkcije prevođenja.
Alternative za korisnike
Napredniji korisnici mogu nastaviti koristiti LanguageTool ako pokrenu vlastiti server i povežu ga s dodatkom za preglednik. Ostalima se preporučuje besplatna alternativa – proširenje sestrinske tvrtke QuillBot.
Zanimljivosti o LanguageToolu
LanguageTool je open-source projekt, podržava više od 30 jezika i nudi puno više od obične provjere pravopisa – uključujući stil, gramatiku i interpunkciju. Smatra se alatom koji vodi računa o privatnosti jer se može koristiti i lokalno, a dostupan je kao dodatak za preglednike, računalne aplikacije i programe poput Microsoft Worda, Google Docsa i LibreOfficea.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
