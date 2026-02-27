Oglas

VIDEO / Jelen se na Pantovčaku zabio u skuter

N1 Info
27. velj. 2026. 16:46
sudar jelena i skutera
Screenshot / Reddit

Na Redditu je objavljena snimka nesreće koja se dogodila kod zagrebačkog Pantovčaka, a na kojoj su sudjelovati skuter - i jelen.

Na videu se vidi kako životinja izlijeće pred skuter i ruši vozača na cestu.

Prizor je zabilježio korisnik Reddita iz automobila, vozeći se neko vrijeme oprezno iza jelena. Životinja isprva trčkara uz cestu, iza ograde, no ubrzo izlazi na kolnik.

Vozač automobila nastavlja ga pratiti na sigurnoj udaljenosti dok jelen prelazi na desnu stranu ulice. U tom trenutku iz suprotnog smjera nailazi vozač na skuteru. Iako jelen naizgled mirno stoji sa strane, vozač skutera ne usporava, nakon čega životinja iznenada potrči i zabija se u njega.

Snimka se prekida u trenutku u kojem i vozač i jelen padaju na asfalt.

Divlje zivotninje na Pantovcaku - pogledati kraj
by u/ju0x676f in promet

Vozač bez ozljeda

Zagrebačka policija potvrdila je za Jutarnji list da se događaj zbio jučer oko 9:30 sati. Vozač skutera nije ozlijeđen, a na vozilu je nastala materijalna šteta. Jelen se nakon sudara podigao i otišao.

Iz policije su također naveli kako su dojave o divljači na Pantovčaku česte.

