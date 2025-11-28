Oglas

VIDEO / Neobičan problem Lava XIV. u Turskoj: Pogledajte papinu "borbu" sa zavjesom

N1 Info
28. stu. 2025. 13:11
reuters
REUTERS/Yara Nardi

Papa je u Tursku stigao u četvrtak, a u nedjelju će otputovati u glavni grad Libanona.

Papa Lav XIV. imao je poteškoća pri otkrivanju spomen-ploče tijekom svog posjeta istanbulskoj crkvi u petak.

Papa je viđen, prenosi BBC, kako vuče problematičnu tkaninu u Katedrali Duha Svetoga, pokušavajući otkriti mramornu ploču koja obilježava njegov posjet Turskoj.

Crkveni kler i zaštitarsko osoblje pridružili su se natezanju, ali je bijela plahta tvrdoglavo ostala visjeti na kutu.

Papa je u Tursku stigao u četvrtak, a u nedjelju će se uputiti u glavni grad Libanona, Beirut.

Teme
papa lav papa lav xiv. vatikan

