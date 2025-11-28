VIDEO / Neobičan problem Lava XIV. u Turskoj: Pogledajte papinu "borbu" sa zavjesom

Papa je u Tursku stigao u četvrtak, a u nedjelju će otputovati u glavni grad Libanona.
Papa Lav XIV. imao je poteškoća pri otkrivanju spomen-ploče tijekom svog posjeta istanbulskoj crkvi u petak.
Papa je viđen, prenosi BBC, kako vuče problematičnu tkaninu u Katedrali Duha Svetoga, pokušavajući otkriti mramornu ploču koja obilježava njegov posjet Turskoj.
Pope Leo prayed at Istanbul's Cathedral of the Holy Spirit, then struggled to unveil a commemorative plaque when its covering got stuck pic.twitter.com/dDRJYuK2I5— Reuters (@Reuters) November 28, 2025
Crkveni kler i zaštitarsko osoblje pridružili su se natezanju, ali je bijela plahta tvrdoglavo ostala visjeti na kutu.
Papa je u Tursku stigao u četvrtak, a u nedjelju će se uputiti u glavni grad Libanona, Beirut.
