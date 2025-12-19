Rim će turistima naplaćivati ulaznice za Fontanu di Trevi

Fontana je za turiste jedno od najpopularnijih mjesta u Rimu. Posebno ju je proslavio film Federica Fellinija "La Dolce Vita" u kojemu Anita Ekberg u kultnoj filmskoj sceni poziva Marcella Mastroiannija da joj se pridruži u fontani. Posjet Fontani di Trevi u vrhu je popisa za razgled brojnim posjetiteljima koji istražuju Vječni grad.