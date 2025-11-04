Znak na etiketi koji kaže da je jabuka u supermarketu tretirana

Sve u svemu, voskiranje jabuka ima mnogo pozitivnih učinaka i preporučuje se kako bi voće izgledalo bolje i dulje sačuvalo svoja svojstva. Dobro obavljena primjena voska može povoljno utjecati i na voće i na njegovu tržišnu vrijednost. Međutim, ako i dalje želite jabuke koje nisu tretirane na ovaj način, najbolje bi bilo da ih kupite od provjerenog proizvođača na tržnici.