voskiranje voća
Znak na etiketi koji kaže da je jabuka u supermarketu tretirana
Premazivanje jabuka voskom nije obavezno, ali se vrlo često koristi iz praktičnih razloga.
Na Efektive Instagram profilu podijeljen je video koji skreće pozornost na oznaku koju "ne želite vidjeti na jabuci".
"Kada počinje s brojem 4, to znači da je prekrivena pesticidima i voskom", navodi se.
Objava je izazvala mnogo reakcija, mnogi su pitali čime prskaju jabuke da bi izgledale ljepše i dulje trajale, a neki su istaknuli da je premazivanje voskom uobičajena praksa. Ali je li to opravdano i koliko je opasno?
Zašto se jabuke voskuju?
Postoji mnogo razloga za voskanje jabuka i to nije samo "kozmetičko", već ima praktičnu funkciju, posebno kada je riječ o voću koje se prevozi na velike udaljenosti ili skladišti prije prodaje. Ovaj proces smanjuje gubitak vode iz ploda, smanjuje rizik od patogena, sprječava kvarenje i omogućuje znatno dulji rok trajanja. Usput, čini jabuke estetski privlačnijima, sjajnijima.
Prof. Tomislav Jemrić za Agroklub naglašava kako se jestivi vosak nanosi na jabuke ovisno o sorti. Jabuka ima svoj prirodni voštani premaz čija je uloga prvenstveno zaštita ploda od gubitka vlage, a specifičan je za svaku sortu. Kao primjer uzima Zlatni delišes gdje, kako kaže, njegova primjena ima smisla jer takve sorte imaju prirodnu kutikulu koja nije kompaktna.
„Kutikula zlatnog delišesa nije ujednačena, puna je pukotina, šupljina, mikrootvora kada se gleda pod mikroskopom. Kada želimo ovu vrstu jabuke čuvati dulje, što znači dulje od pet ili šest mjeseci, onda je s tehnološkog gledišta opravdano prekriti je voskom koji će održati svježinu i sočnost“, kaže, dodajući da je u tom slučaju, s gledišta proizvodnje i skladištenja, dodavanje voska opravdano.
Potencijalne opasnosti korištenja voska
Međutim, profesor Jemrić upozorava i na probleme koji mogu nastati nepravilnom upotrebom voska. Naime, premazivanje jabuka voskom je sigurno pod uvjetom da je vosak odobren, da su postupci ispravni i da se poštuju standardi. Ali…
„U mnogim postupcima nakon berbe, struka se ne poštuje, odnosno nedostaje znanja. Tada se sredstva mogu nepravilno primijeniti, a prvenstveno mislim na neprikladnu vrstu voska koja nije prilagođena svojim svojstvima, a prije svega propusnosti za plinove kisik i ugljikov dioksid, određenoj sorti jabuke“, naglašava, dodajući da svaka sorta ima svoj rok trajanja, svoj intenzitet disanja, fiziološka svojstva koja su također modificirana čimbenicima poput vremena berbe, tj. zrelosti ploda.
Tada se može dogoditi da jabuka izvana izgleda lijepo, ali kada se zagrize, ima okus etanola, a meso jabuke vrlo često posmeđi.
Kako ukloniti vosak
Iako je siguran za jelo, vosak nije uvijek najprivlačniji, a Agrocesla nudi dva načina za njegovo uklanjanje s jabuke. Prvi je uz pomoć tople vode i meke četke, pri čemu treba pokušati da četka bude što mekša kako se ne bi oštetila kožica. Ako to ne pomogne, stavite nekoliko kapi octa na krpu i protrljajte jabuku.
Sve u svemu, voskiranje jabuka ima mnogo pozitivnih učinaka i preporučuje se kako bi voće izgledalo bolje i dulje sačuvalo svoja svojstva. Dobro obavljena primjena voska može povoljno utjecati i na voće i na njegovu tržišnu vrijednost. Međutim, ako i dalje želite jabuke koje nisu tretirane na ovaj način, najbolje bi bilo da ih kupite od provjerenog proizvođača na tržnici.
