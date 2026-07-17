Korak bliže vanzemaljcima? Na ovom planetu pronađeni snažni dokazi atmosfere

Ako se potvrdi, ovo bi otkriće LHS 1140b moglo svrstati među takozvane helijeve svjetove, kategoriju egzoplaneta koja je dosad bila samo teorijska i nikada potvrđena. Takvi planeti mogli bi imati stjenovitu ili ledenu površinu obavijenu izrazito gustom atmosferom bogatom helijem. Zbog tih karakteristika u nekim bi se obilježjima više približili plinovitim divovima nego planetima poput Zemlje ili Marsa.