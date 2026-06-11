"Smijemo, hoćemo, moramo"
Penava: DP-ovi ministri nisu znali za Deklaraciju? Znali su, mogu to i dokazati
Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak, gdje je komentirao deklaraciju DP-a o Hrvatima u BiH, stanju u koaliciji te pravomoćnu presudu Branimiru Glavašu.
Plenković je, podsjetimo, komentirajući Deklaraciju i Penavu, rekao da razumije u smislu "političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijeste partneri - tu imamo ozbiljne rezerve na stil". Također, rekao je da je upitao DP-ove ministre Vlajčića i Šipića znaju li nešto o Deklaraciji, no oni su mu, kako je rekao Plenković, rekli da nisu ništa čuli.
Penava danas govori da se svaka izjava u medijskom prostoru bilo kojeg političara ili političke stranke jasno može promatrati kao političko profiliranje.
"Kad govorimo o sadržaju, govorimo o problematici koja spada u domenu strateških i vitalnih nacionalnih interesa i hrvatske države, i hrvatskog naroda, i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, i Bosne i Hercegovine. Situaciji gdje od 2006. godine imamo pet izbornih ciklusa gdje na jednom od tih ciklusa dobiva, na temelju nekakvih postulata Daytonskog sporazuma, da Hrvati biraju onoga za kojeg smatraju da će ih najbolje predstavljati. U preostala četiri ciklusa praktično imamo slučaj preglasavanja od strane Bošnjaka i odabir njihovog kandidata. Apsolutno tu govorimo o čemu drugom nego o vitalnom interesu i jako bitnom sadržaju", rekao je.
"Smijemo, hoćemo, moramo"
Dodao je da kontekst izjave Andreja Plenkovića, njihovog koalicijskog partnera, mogu promatrati dvojako.
"Jasna mi je njegova pozicija u kontekstu koalicijskog partnera, senior partnera, premijera u trećem mandatu. Međutim, antiteza ili protuteza ovakvog postavljanja situacije smijemo li mi imati svoj stav, smijemo li mi imati svoju deklaraciju. Demonstriramo ovih dana da smijemo, da hoćemo, da moramo. Uz razumijevanje svih kuteva, i opozicijskih i partnerskih unutra koalicije koja je vrlo složena, onako raznorodna, raznobojna. Zamislite što biste vi da ste u poziciji člana Domovinskog pokreta, simpatizera predsjednika, saborskog zastupnika, da vam bilo tko pokušava osporiti pravo da komunicirate ovako važne teme, da komunicirate nešto što ćemo se svi složiti da nije pravedno s aspekta položaja Hrvata u BiH, čemu onda podrška DP-a, čemu onda 200 tisuća birača? Da je sve bilo idilično, ne bi trebalo Domovinskog pokreta", poručio je.
Komentirajući zašto je prvo priopćenjem išao prvo prema medijima, Penava je rekao da su to činili i ranije i činit će ubuduće.
"Prvo unutar stranke, a onda prema našim biračima i simpatizerima i svim hrvatskim građanima, i onima u Bosni i Hercegovini", rekao je pa dodao da su oni politička stranka koja ima svoj stavove i svoju prepoznatljivost, da ljudi imaju razloge zašto ih vole ili ne vole. "Unatoč specifičnim okolnostima obitavanja u poziciji vlasti, da namjeravamo zadržati svoju prepoznatljivost, stavove i program. Svaki akt ili ideja koju DP ima, zar ju trebamo čekirati s našim partnerima? Nemojmo biti smiješni, tko to radi s nama?", poručio je.
"Čista logika"
Istaknuo je da tu nema prostora za neiskrenost, već se radi o čistoj logici. "Koliko puta ste čuli za disonance unutar jedne stranke, i različite stavove koji izbijaju na površinu? Postoje stvari oko kojih se dogovaramo, postoje neke oko kojih se ne dogovaramo. Sjetite se sporazuma kojeg smo s HDZ-om potpisali, opet nema neke fame, to je opći akt. Vi ne možete predvidjeti sve životne situacije. Uz nekakav dogovor, razumijevanje, bonton međusobnih odnosa, kako u koaliciji tako i općenito, ili ste konstruktivni pa razumijete, ili prigovorite kad vam nešto nije pravo, pa vas partner uvaži ili ne. O tome ovisi koliko imate skladne odnose, ali na bilo koji način ići u pravcu nekome zabranjivati, pogotovo partneru, ili osporavati da imate pravo na neku autonomiju, je suludo. Što ću ti onda biti partner?", poručio je.
Dodao je da u bilo kojem partnerstvu, kad ti veza prestane odgovarati, kad osjetiš da je ugrožena i da se ne možeš samoostvariti i da se utapaš u toj priči, i kad unatoč apelima to ne ide, onda je to bolje prekinuti. "Da li pozivom tajnici ili otvorenim pristupom. Pitanje je gdje je crta", rekao je.
Premijer Plenković je prije deset dana izjavio da DP-ovi ministri nisu znali za prijedlog. Penava tvrdi drugačije.
"Umijeće unutar koalicije"
"Znali su. Mogu to i dokazati, ali ulazimo u sferu o čemu pričamo. Zašto je to bitno? Jesu li ministri HDZ-a znali za sve s čim će premijer izaći?", naglasio je Penava.
Dodao je da je pitanje trebaju li svi unutar koalicije nastupati unisono s istim stavom, ili imaju različite stavove. "To je umijeće unutar koalicije, pa i unutar pojedinih stranaka - ne razmišljamo svi isto. I ne moramo svi razmišljati isto. Razlika je unutar koalicije još više izražena. Unutar koalicije je i pripadnih bošnjačke nacionalne manjine. Zar ja i gospodin Hodžić moramo promišljati isto?", istaknuo je i dodao da ne vide nijedan sporni moment da im netko osporava da govore o položaju Hrvata u BiH i da su o tome dužni govoriti.
Zavisi, dodao je, tko govori trebaju li o tome pričati. "Mnoga od tih osporavanja ili nekakve antiteze dolaze od onih koji ne žele promijeniti situaciju, kojima odgovara situacija u BiH na ovaj način. Drugi su tu vrlo često unutar svojih interesa nesnalaženja i drugačijih razmišljanja, što je isto legitimno. Ali je i više nego legitiman naš stav da o tome progovaramo", rekao je.
Upitan je li ovo distanciranje od HDZ-a, Penava je odgovorio da su na polovici mandata i da kad gledaju Hrvatsku danas i posljednje dvije godine, da je "neupitno" da su je odgovor birača na izborima bio da traže pomak Hrvatske u desno. "Držimo da smo tu zadaću u velikoj mjeri ispunili. Mi ostajemo autentični, ostajemo svoji. Nekada je to možda pokušano da se na neki način utiša utjecaj DP-a, ali legitimno je da si svaki građanin postavi pitanje zašto su sad mnoge stvari drugačije nego su bile prije tri ili četiri godine, ili sedam i osam godina. Neka svatko sudi za sebe, prema svom osjećaju i svjetonazoru, jesu li one bolje ili lošije. Ali, one su drugačije govore u prilog tome da je DP ušao i izvršio jasan utjecaj na smjer u kojem Hrvatska ide. Tu je točka što se mene i DP-a tiče. Mi možda radimo distancu cijelo vrijeme, a možda i ne radimo", poručio je.
Odgovorio je potvrdno na pitanje misli li da je ulaskom u koaliciju s HDZ-om Domovinski pokret izgubio dio svojih birača. "Najviše što je DP izgubio bilo je zbog ulaska u koaliciju. To nije bila prevara birača, jer smo jasno rekli s kim ne možemo - sa SDSS-om i Možemo!", rekao je pa o kritikama na račun Andreja Plenkovića rekao da je riječ o kampanji u kojoj se "tuku" i ponekad "izleti" riječ viška.
Na kraju je komentirao i pravomoćnu presudu Branimiru Glavašu. "Ne mislim ništa dobro. Apsolutno ne podržavam zločin, nisam u detaljima samog postupka i ukoliko je krivnja dokazana, nadam se da su uzete i okolnosti koje idu u prilog s obzirom na vrijeme i situaciji. Skeptičan sam i frustriran, paralelno sa slučajevima pravomoćnim presudama Glavašu, Merčepu, imate 30-ak dana prosvjed saborskih zastupnika DP-a pred sudom u Zagrebu gdje ukazuju na otezanje presude generalu JNA", rekao je.
Za otezanje su, kaže, odgovorne institucije ove države. U kontekstu ove situacije, kaže, odličje Branimiru Glavašu mu je manje bitno, jer kaže, "ne mogu stalno u Hrvatskoj Hrvati biti krivi". "Kako Generalštab JNA u agresiji na Hrvatsku nije osuđen? Gdje su agresori? Disbalans je čisti", zaključio je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare