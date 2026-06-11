Upitan je li ovo distanciranje od HDZ-a, Penava je odgovorio da su na polovici mandata i da kad gledaju Hrvatsku danas i posljednje dvije godine, da je "neupitno" da su je odgovor birača na izborima bio da traže pomak Hrvatske u desno. "Držimo da smo tu zadaću u velikoj mjeri ispunili. Mi ostajemo autentični, ostajemo svoji. Nekada je to možda pokušano da se na neki način utiša utjecaj DP-a, ali legitimno je da si svaki građanin postavi pitanje zašto su sad mnoge stvari drugačije nego su bile prije tri ili četiri godine, ili sedam i osam godina. Neka svatko sudi za sebe, prema svom osjećaju i svjetonazoru, jesu li one bolje ili lošije. Ali, one su drugačije govore u prilog tome da je DP ušao i izvršio jasan utjecaj na smjer u kojem Hrvatska ide. Tu je točka što se mene i DP-a tiče. Mi možda radimo distancu cijelo vrijeme, a možda i ne radimo", poručio je.