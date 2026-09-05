SREDSTVO ZA GUBITAK MASE
Što je Ozempic? Ovo mu je prava svrha, moguće nuspojave i dostupnost lijeka u Hrvatskoj
Ozempic je postao jedan od najčešće spominjanih pojmova u medijima, na društvenim mrežama i u medicinskim krugovima, posebice kod poznatih u svijetu.
Iako je njegova primarna namjena namijenjena liječenju kroničnih metaboličkih poremećaja poput dijabetesa, svjetsku je slavu stekao kao revolucionarno sredstvo za gubitak tjelesne mase.
U nastavku donosimo detaljan pregled onoga što Ozempic zapravo jest, kako djeluje, koje rizike nosi te kakav mu je status u Hrvatskoj.
Što je Ozempic i kako točno djeluje?
Ozempic je trgovački naziv za lijek čija je aktivna tvar semaglutid. Pripada skupini lijekova koji se nazivaju agonisti receptora GLP-1 (glukagonu sličnog peptida-1).
GLP-1 je prirodni hormon koji se luči u crijevima nakon obroka i ima ključnu ulogu u regulaciji razine glukoze u krvi te osjećaja sitosti.
Semaglutid djeluje tako da oponaša funkciju tog prirodnog hormona, ali sa znatno duljim trajanjem u tijelu.
Glavni mehanizmi djelovanja semaglutida uključuju:
- poticanje lučenja inzulina: kada je razina šećera u krvi povišena, lijek potiče gušteraču na oslobađanje inzulina
- inhibiciju glukagona: smanjuje se stvaranje glukagona, hormona koji potiče jetru na otpuštanje uskladištenog šećera u krvotok
- usporavanje pražnjenja želuca: hrana se dulje zadržava u želucu, što izravno odgađa pojavu osjećaja gladi
- djelovanje na mozak: lijek utječe na centre za apetit u mozgu, smanjujući želju za hranom i neprestano razmišljanje o hrani
Lijek se kod dijabetičara primjenjuje jednom tjedno putem injekcijske olovke (pen-brizgalice) potkožno u područje trbuha, bedra ili nadlaktice.
Ovaj lijek je visoko učinkovit. Klinička ispitivanja i praksa pokazali su da korisnici semaglutida mogu izgubiti i do 15 % (a u većim dozama i više) ukupne tjelesne mase.
Smanjenjem gladi i želje za kaloričnom hranom, proces mršavljenja pacijentima postaje znatno lakši.
Za što se zapravo koristi Ozempic?
Iako se o njemu najčešće govori u kontekstu estetike i mršavljenja, Ozempic je primarno odobren za liječenje odraslih osoba sa šećernom bolešću tipa 2 (dijabetes type 2).
Indikacije za propisivanje Ozempica uključuju liječenje šećerne bolesti tipa 2 kada se adekvatna kontrola šećera ne može postići samo dijetom i tjelovježbom. Ovaj lijek se primjenjuje i kod pacijenata koji ne podnose metformin ili kod kojih metformin nije dovoljan.
Može služiti za smanjenje rizika od teških kardiovaskularnih događaja poput srčanog ili moždanog udara kod osoba koje imaju dijabetes tipa 2 i potvrdne kardiovaskularne bolesti.
Velik broj ljudi počeo je tražiti Ozempic izvan njegovih službenih indikacija (tzv. off-label uporaba) enterski kako bi uklonili manji ili veći višak kilograma. No važno je istaknuti da Ozempic nije odobren kao lijek za mršavljenje kod osoba koje nemaju dijabetes.
Međutim, postoji preparat s istom aktivnom tvari, a koristi se za liječenje debljine i prekomjerne tjelesne mase.
Razvila ga je tvrtka Novo Nordisk pod trgovačkim imenom Wegovy, koji se daje u većim dozama.
Moguće opasnosti i nuspojave Ozempica
Kao i svaki drugi lijek, Ozempic može uzrokovati niz nuspojava. Većina njih povezana je s probavnim sustavom i pojavljuje se na početku terapije ili pri povećanju doze.
Najčešće nuspojave su:
- mučnina i povraćanje
- proljev ili zatvor
- bolovi u trbuhu i nadutost
- žgaravica i pojačano podrigivanje
- osjećaj umora i vrtoglavica
Rjeđe, ali ozbiljne nuspojave i upozorenja mogu uključivati poremećaje vida, upalu gušterače, probleme s žučnim mjehurom, pojačano gubljenje kilograma i opuštena koža lica.
Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i europska regulatorna tijela potvrdili su da Ozempic može uzrokovati poremećaje vida, odnosno, nearteritičnu prednju ishemijsku optičku neuropatiju. Riječ je o rijetkom poremećaju oka koji može uzrokovati gubitak vida.
Ozempic može uzrokovati i upalu gušterače koja se očituje jakom i ustrajnom boli u trbuhu koja se širi prema leđima. Osim toga, pokazalo se da nuspojave Ozempica uključuju i probleme sa žučnim mjehurom i povećan rizik od pojave žučnih kamenaca.
Uz to, najvidljivija nuspojava je gubitak mišićne mase, smanjenje mišićnog tkiva te "Ozempic face", izraz koji se u medijima koristi za opuštenu kožu lica.
Ozempic u Hrvatskoj
Ozempic kao lijek za dijabetes je dostupan u Hrvatskoj i nalazi se u bazi odobrenih lijekova Agencije za lijekove i medicinske proizvode. Ozempic se u Hrvatskoj ne može dobiti bez recepta. Svaki pokušaj kupnje putem neprovjerenih internetskih oglasnika nosi rizik od nabave krivotvorenog ili po zdravlje opasnog preparata.
Situacija u Hrvatskoj karakterizirana je s nekoliko specifičnosti poput te da je vrlo česta nestašica ovog lijeka na tržištu.
Zbog javno-zdravstvenog rizika da pacijenti sa šećernom bolešću ostanu bez svoje redovite terapije, HALMED i zdravstvene stručne udruge višekratno su apelirali na liječnike i ljekarnike da se lijek propisuje i izdaje isključivo za odobrene indikacije.
Za pacijente koji ostvaruju pravo putem HZZO-a na osnovi dijagnoze dijabetesa tipa 2, lijek je pokriven zdravstvenim osiguranjem.
U slučaju privatnog (bijelog) recepta, mjesečna cijena terapije u hrvatskim ljekarnama iznosi znatno manje u usporedbi sa zemljama poput SAD-a.
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