Ondje gdje je danas pustinja nekoć je vrebalo sedam vrsta morskih pasa: Otkriće u Egiptu otvorilo prozor u izgubljeno more

Istraživači smatraju da je razlog bilo izdizanje hladnih voda bogatih hranjivim tvarima iz dubine, poznato kao upwelling. Te su vode donosile fosfor i druge hranjive tvari do osunčanog površinskog sloja, što je poticalo bujanje planktona, a preko njega i cijeli hranidbeni lanac: sitne ribe i beskralježnjake, zatim morske pse te na samom vrhu velike predatore i morske gmazove.