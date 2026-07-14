Arheolozi usred pustinje otkrili zaboravljeno naselje staro 1600 godina

Pretpostavlja se da je jedna od kuća pripadala crkvenom đakonu po imenu Tisous. Arheolozi smatraju da je građevina u početku služila kao kućna crkva, prije nego što je naselje dobilo svoju veliku baziliku. Sličnu važnu ulogu, prema istraživačima, imala je i kuća čovjeka po imenu Tabibos. Oba otkrića upućuju na to da su prve kršćanske zajednice bogoslužja održavale u privatnim domovima, a tek su kasnije izgradile namjensku crkvu.