Što su sve pronašli?
Arheolozi usred pustinje otkrili zaboravljeno naselje staro 1600 godina
Ispod beskrajnog pustinjskog pijeska više od 1600 godina tiho je počivao zaboravljeni svijet koji je arheolozima otkrio mnogo više nego što su uopće mogli zamisliti.
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Egipatski arheolozi u oazi Dahla u Zapadnoj pustinji otkrili su iznimno dobro očuvano bizantsko naselje koje pruža rijedak uvid u svakodnevni život u razdoblju kada Egiptom više nisu vladali faraoni, nego Bizantsko Carstvo. Tijekom iskapanja otkrili su uređene ulice, kuće, crkvu, obrambene građevine, krušne peći, novčiće i oko 200 zapisa na ulomcima keramike koji pričaju priču o stanovnicima od prije približno 1600 godina.
Naselje, otkriveno na lokalitetu Ain Al-Sabil u egipatskoj pokrajini Nova dolina, izgrađeno je prema pažljivo osmišljenom urbanističkom planu. Ulice koje su se protezale u smjeru sjever–jug presijecale su prometnice u smjeru istok–zapad, stvarajući gradske trgove i javne prostore. U središnjem dijelu naselja arheolozi su pronašli bazilikalnu crkvu iz sredine 4. stoljeća, a u njezinoj blizini i dvije stražarske kule, snažno utvrđenu građevinu s debelim zidovima te kuće od blatne opeke s reprezentativnim prostorijama za primanje gostiju i svodnim krovovima, prenosi Metropolitan.si.
Dobro organizirano urbano središte
Otkriće pokazuje da oaza Dahla nije bila tek izolirana postaja usred pustinje, nego dobro organizirano urbano središte povezano s trgovinom, proizvodnjom hrane, obranom i brzo rastućom kršćanskom vjerom. Oaza je već uvrštena na ogledni popis UNESCO-ve svjetske baštine.
Posebno su vrijedni nalazi iz svakodnevnog života. U kućama su istraživači pronašli krušne peći, kuhinjske prostore i kamene alate za mljevenje žita. Iako se ne radi o raskošnim blagima, upravo takvi predmeti arheolozima pružaju najbolji uvid u život običnih ljudi jer otkrivaju kako su stanovnici pripremali hranu, radili i organizirali svoje domove.
Pretpostavlja se da je jedna od kuća pripadala crkvenom đakonu po imenu Tisous. Arheolozi smatraju da je građevina u početku služila kao kućna crkva, prije nego što je naselje dobilo svoju veliku baziliku. Sličnu važnu ulogu, prema istraživačima, imala je i kuća čovjeka po imenu Tabibos. Oba otkrića upućuju na to da su prve kršćanske zajednice bogoslužja održavale u privatnim domovima, a tek su kasnije izgradile namjensku crkvu.
Među najvažnijim otkrićima nalazi se oko 200 ostrakona – ulomaka keramike koji su se u antici koristili kao podloga za pisanje. Na njima su sačuvani zapisi na grčkom i koptskom jeziku koji sadrže ugovore, poslovne evidencije, korespondenciju i druge dokumente iz svakodnevnog života. Istraživači ih još uvijek detaljno proučavaju.
Na nalazištu su pronađeni i brončani novčići s prikazima bizantskih careva, latinskim natpisima i kršćanskim simbolima, kao i zlatnici iz vremena cara Konstancija II., sina Konstantina Velikog, koji je vladao Rimskim Carstvom od 337. do 361. godine te nastavio širiti kršćanstvo.
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