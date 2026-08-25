Studija: Ovaj vitamin povezan je s boljim rezultatima testa kod osoba s ranim znakovima demencije

Povezanost s boljim rezultatima zabilježena je kod osoba koje su uzimale 5.000 ili više IU, neovisno o tome jesu li uzimale vitamin D2 ili D3. Međutim, važno je napomenuti da je ta količina nešto viša od preporučene najveće dnevne doze vitamina D od 4.000 IU, koja se općenito smatra sigurnom gornjom granicom kako bi se izbjegao razvoj hiperkalcemije.