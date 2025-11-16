Otkriće staro trinaest milijardi godina: Svemirski teleskop snimio najranije zvijezde ikad

Ipak, nova studija tvrdi da jedino promatranje LAP1 B ispunjava sva tri ključna teorijska uvjeta. Prvo, da je nastao u okruženju siromašnom metalima, sastavljenom uglavnom od vodika i helija, s temperaturom pogodnom za formiranje zvijezda. Drugo, da su zvijezde nastale u malom zvjezdanom jatu s nekoliko izuzetno masivnih zvijezda. Treće, da raspodjela masa odgovara matematičkom modelu koji opisuje kako se mase zvijezda raspoređuju u novonastaloj populaciji.