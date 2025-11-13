Sumorno predviđanje
NASA-ino superračunalo predvidjelo kada i kako će doći do kraja svijeta
Znanstvenici su iznijeli osobito mračnu prognozu o tome kako bi svijet mogao završiti, nakon što je NASA-ino superračunalo predvidjelo točan trenutak kada bi se to moglo dogoditi.
Oglas
Iako neki ljudi predviđaju apokalipsu svakih nekoliko mjeseci, NASA-ino superračunalo nedavno je sugeriralo da to možda ipak nije nešto čime se mi, niti naša djeca ili unuci, trebamo pretjerano zamarati.
Kada je NASA-in superračunalo predvidjelo da bi svijet mogao završiti?
Znanstvenici u NASA-i uvjereni su da je budućnost Zemlje neraskidivo povezana s budućnošću Sunca. Rezultati 400.000 kompjutorskih simulacija predviđaju da će naš planet postati nenastanjiv u godini 1.000.002.021, piše Ladbible.
Međutim, s obzirom na ozbiljnu prijetnju klimatskih promjena i činjenicu da Sunce nastavlja emitirati sve opasniju radijaciju, malo je vjerojatno da će čovječanstvo doći i približno blizu tom trenutku.
Kada znanstvenici misle da bi svijet mogao završiti?
Ako ga već prije toga ne uspijemo uništiti sami, znanstvenici ponovno smatraju da će naš kraj biti povezan s velikom crvenom zvijezdom na nebu koja nam daje toplinu.
Astronomi sa University College London i Sveučilišta Warwick uvjereni su da će Sunce ili progutati Zemlju u cijelosti, ili je jednostavno rastrgati na komadiće — što baš i ne zvuči kao ugodan kraj.
Prema istraživačima, čovječanstvo neće preživjeti trenutak kada snažni gravitacijski učinci, poznati kao plimne sile, počnu djelovati na Zemlju.
Glavni autor, dr. Edward Bryant, rekao je:
"Baš kao što Mjesec povlači Zemljine oceane i stvara plimu, tako i planet povlači zvijezdu. Kako se zvijezda razvija i širi, ta interakcija postaje jača. Ove interakcije usporavaju planet i uzrokuju da njegova orbita postane sve manja, zbog čega se spiraloidno približava dok se ili ne raspadne, ili ne padne u zvijezdu."
Kada zvijezda počne ostajati bez vodika koji sagorijeva, može se urušiti sama u sebe i narasti u veličini, što povećava vjerojatnost da će privući objekte koji su joj blizu - poput planeta Zemlje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas