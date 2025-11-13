NASA-ino superračunalo predvidjelo kada i kako će doći do kraja svijeta

"Baš kao što Mjesec povlači Zemljine oceane i stvara plimu, tako i planet povlači zvijezdu. Kako se zvijezda razvija i širi, ta interakcija postaje jača. Ove interakcije usporavaju planet i uzrokuju da njegova orbita postane sve manja, zbog čega se spiraloidno približava dok se ili ne raspadne, ili ne padne u zvijezdu."