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sjajniji od svih zvijezda

Propustili ste spektakl na nebu u srijedu? Večeras je repriza, pogledajte gore

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N1 Info
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24. srp. 2026. 16:24
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International Space Station (ISS). (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
AFP/PATRICK T. FALLON

Međunarodna svemirska postaja (ISS) u srijedu je bila dobro vidljiva iz Hrvatske, a svi oni koji su propustili taj spektakl na nebu imaju priliku za reprizu. Naime, u petak u 21:40 sati svjedočit ćemo još jednom preletu, iako na nešto manjoj visini.

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Za uživanje u prizoru neće vam biti potreban ni teleskop ni dalekozor. Dovoljno je samo pogledati prema nebu. Nalikuje vrlo sjajnoj zvijezdi koja se kreće ravnomjerno, ne treperi, nema crvena ili zelena navigacijska svjetla poput zrakoplova.

"Duga je oko 110, široka gotovo 100, visoka oko 30 metara. Ima velike solarne panele, zbog čega može biti sjajnija od svih zvijezda na nebu", pojasnio je za Jutarnji list astronom i popularizator znanosti Ante Radonić.

Na ISS-u su trenutno članovi posade iz NASA-e, Roscosmosa i Europske svemirske agencije.

Radonić je objasnio da osim samog održavanja postaje, oni provode razne znanstvene eksperimente vezane uz boravak u svemiru, u bestežinskom stanju, proučavaju kako mikrogravitacija utječe na ljudski organizam, biljke, bakterije i nove materijale, održavaju složene sustave postaje te pripremaju dolazak i odlazak svemirskih letjelica.

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Teme
iss međunarodna svemirska postaja

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