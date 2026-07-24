Oglas

ANTE ŽIGMAN

Guverner HNB-a: Odluke o kamatama mogle bi ovisiti o cijenama nafte

author
Hina
|
24. srp. 2026. 15:49
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
ante žigman
Patrik Macek/PIXSELL

Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Ante Žigman najavio je u petak da će Europska središnja banka (ESB) u rujnu ponovno razmotriti nove makroekonomske projekcije i ocijeniti rizike za njihovo ostvarenje, pri čemu bi odluka o referentnim kamatnim stopama mogla ovisiti o cijenama nafte.

Oglas

Žigman je na društvenoj mreži LinkedIn rekao da je odluka ESB-a o zadržavanju ključnih kamatnih stopa na dosadašnjoj razini donesena u okolnostima "i dalje iznimno naglašene neizvjesnosti".

Kao član upravnog vijeća ESB-a, Žigman je pritom istaknuo da je inflacija u europodručju u lipnju smanjena na 2,8 posto s 3,2 u svibnju, nakon dogovorenog primirja na Bliskom istoku, pri čemu inflacijska očekivanja u srednjem i dugom roku ostaju stabilna.

"Dosad objavljeni pokazatelji istodobno upućuju na to da je rast gospodarstva eurozoni i dalje solidan. Međutim, nedavna obnova neprijateljstava između SAD-a i Irana ponovno je podigla cijenu nafte, što će ojačati inflacijske pritiske i negativno se odraziti na gospodarsku aktivnost", napisao je guverner Ante Žigman.

'Rast cijena nafte mogao bi i kod nas oživjeti inflacijske pritiske'

Stoga će se, napomenuo je, pozorno pratiti novi pokazatelji, a posebno mogući neizravni i sekundarni učinci poskupljenja nafte na inflaciju.

ESB će u rujnu razmotriti nove makroekonomske projekcije i ocijeniti rizike, što će, istaknuo je, pomoći u donošenju odluka "kojima ćemo u u srednjem roku vratiti inflaciju u europodručju na cilj od dva posto".

"Dobra je vijest da seinflacija u Hrvatskoj proteklih mjeseci smanjivala i približavala prosjeku europodručja, a nastavak tog trenda očekujemo i u srpnju. Rast cijena nafte mogao bi, doduše, oživjeti inflacijske pritiske i kod nas, no odluke koje ćemo donositi na narednim sastancima trebale bi osigurati povratak inflacije i u Hrvatskoj na razine blizu dugoročnog prosjeka", poručio je guverner.

ESB je u četvrtak potvrdio važeće kamatne stope u eurozoni, istaknuvši izraženu neizvjesnost u procjenama inflacije u uvjetima rata na Bliskom istoku i rizike za gospodarski rast. 

Kamatna stopa za refinanciranje banaka iznosit će tako i dalje 2,40 posto, a kamatna stopa na prekonoćne depozite banaka 2,25 posto. Za prekonoćne pozajmice komercijalne banke plaćat će kamatu od 2,65 posto.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
ante žigman cijene nafte hnb hrvatska narodna banka kamate hnb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ