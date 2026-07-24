Guverner HNB-a: Odluke o kamatama mogle bi ovisiti o cijenama nafte

"Dobra je vijest da seinflacija u Hrvatskoj proteklih mjeseci smanjivala i približavala prosjeku europodručja, a nastavak tog trenda očekujemo i u srpnju. Rast cijena nafte mogao bi, doduše, oživjeti inflacijske pritiske i kod nas, no odluke koje ćemo donositi na narednim sastancima trebale bi osigurati povratak inflacije i u Hrvatskoj na razine blizu dugoročnog prosjeka", poručio je guverner.