Rekordno zagrijavanje oceana: Znanstvenici upozoravaju na neviđene promjene

Stručnjaci Copernicusa očekuju da bi u idućim mjesecima mogli biti zabilježeni novi temperaturni rekordi u oceanima i u nižim slojevima atmosfere. Napominju da je El Niño bio u fazi slabljenja kada je prethodni rekord postavljen 2024. godine, dok je ovogodišnji fenomen tek nedavno započeo, zbog čega bi njegov utjecaj mogao biti izraženiji.