TERAFORMIRANJE NA TESTU
Smioni plan za Mars: Kako zagrijati Crveni planet i proširiti život
Znanstvenici sve ozbiljnije istražuju mogućnost pretvaranja Marsa u planet pogodniji za život ljudi. Jedna od ideja uključuje raspršivanje posebnih aerosola koji bi pojačali efekt staklenika i postupno zagrijali atmosferu Crvenog planeta, što bi bio prvi korak prema mogućem teraformiranju Marsa.
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Istraživači su izradili plan kojim žele procijeniti koliko je zagrijavanje Marsaizvedivo, koliko bi koštalo i koji bi rizici mogli pratiti takav pothvat. Naglašavaju da cilj nije unaprijed zagovarati teraformiranje, već utvrditi je li ono uopće moguće.
Profesor Edwin Kite sa Sveučilišta u Chicagu predstavio je koncept misije koja bi testirala raspršivanje aerosola u atmosferi Marsa. Prema njegovim riječima, stvaranje održivih staništa i biosfera izvan Zemlje jedan je od najvećih znanstvenih izazova čovječanstva.
Koje su još opcije u igri?
Među predloženim rješenjima su i posebne membrane koje bi pojačavale učinak staklenika te orbitalni reflektori koji bi usmjeravali dodatnu Sunčevu svjetlost prema površini Marsa. Takve tehnologije mogle bi pomoći u stvaranju uvjeta za ljudske baze i dugoročno omogućiti razvoj stabilnijeg okoliša, piše portal Space.
Znanstvenici upozoravaju da još nije poznato može li Mars dugoročno podržavati biosferu. Također, ostaje otvoreno pitanje postoji li na Marsu danas bilo kakav oblik života, što bi moglo utjecati na buduće planove.
U sklopu istraživanja razmatra se i demonstracijska misija koja bi na Marsu ispustila manje od kilograma umjetnih čestica te pratila njihovo kretanje kroz atmosferu. Prije toga tehnologija će se testirati na Zemlji, uključujući NASA-in Planetary Aeolian Laboratory u Kaliforniji.
Što je potrebno?
Kite ističe da su za procjenu mogućnosti teraformiranja potrebne detaljnije karte podzemnog leda, nova klimatska promatranja Marsa te analiza uzoraka tla i stijena. Posebno se nada međunarodnoj suradnji i razmjeni podataka, uključujući buduće uzorke koje bi na Zemlju mogla donijeti kineska misija Tianwen-3.
Prema procjenama istraživača, čak i u najoptimističnijem scenariju zagrijavanje manjih područja Marsa udaljeno je najmanje deset godina, dok bi šire promjene okoliša zahtijevale desetljeća ili čak stoljeća kontinuiranih ulaganja.
Istraživači zaključuju da relativno skromna ulaganja u znanstvena istraživanja danas mogu sačuvati mogućnost da se jednog dana život proširi i izvan Zemlje.
Ako prvi pokusi na Marsu potvrde očekivanja, mogli bi otvoriti put većim međunarodnim programima usmjerenima na procjenu može li se Crveni planet dugoročno pretvoriti u nastanjiv svijet.
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