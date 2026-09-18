U Boliviji identificirana nova vrsta mačke, prvi put u više od sto godina

Fernando Faciole/National Geographic/Handout via REUTERS

Znanstvenici su u bolivijskoj prašumi Yungas identificirali dosad nepoznatu vrstu divlje mačke. Riječ je o sićušnoj mački koja je čak manja od prosječne kućne mačke, a njezino je službeno znanstveno opisivanje prvi takav slučaj u više od stoljeća.

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Lokalno stanovništvo ovu životinju naziva tilcayo, a pripada skupini tzv. tigrastih mačaka koje nastanjuju velik dio Južne Amerike. Živi u planinskim šumama Yungasa, području poznatom po visokoj vlažnosti i šumama koje su često prekrivene oblacima, piše Guardian.

Duga je oko 46 centimetara, a teži svega 1,4 kilograma.

Znanstvenici su genetskim analizama potvrdili da se ne radi samo o varijanti neke već poznate vrste, nego o zasebnoj vrsti. Dobili su ime Leopardus tilcayo, pri čemu je zadržan lokalni naziv životinje.

"Krzno joj je svijetlosmeđe, s nepravilno oblikovanim rozetama po tijelu", opisala je Paola Nogales-Ascarrunz, jedna od autorica istraživanja objavljenog u časopisu Current Biology.

Još se malo zna o novoj mački

Istraživači zasad nemaju mnogo podataka o načinu života nove vrste. Analiza izmeta pokazala je ostatke sitnih glodavaca, što upućuje na to da bi oni mogli biti važan dio njezine prehrane. Snimke postavljene kamerama također sugeriraju da je životinja aktivnija tijekom noći.

Problem je u tome što se tigraste mačke teško razlikuju samo po izgledu. Zbog toga su dugo smatrane jednom vrstom, no genetska istraživanja posljednjih desetljeća pokazala su da zapravo postoji više međusobno različitih linija.

"Naše informacije zasad su ograničene na dvije žive jedinke koje smo proučavali i mali broj snimki s kamera", rekao je Jonas Lescroart sa Sveučilišta u Antwerpenu, jedan od voditelja istraživanja.

Jedna od poznatih jedinki je 10-godišnji mužjak koji danas živi u utočištu za divlje životinje Senda Verde u Boliviji. Prije toga držala ga je lokalna obitelj u svom domu.

Upravo je promatranje te životinje potaknulo znanstvenike na detaljnije istraživanje. Njezine karakteristike nisu odgovarale ranijim opisima tigrastih mačaka, koji su se uglavnom temeljili na jedinkama iz Brazila.

Genetika otkrila čak pet različitih vrsta

Istraživači su analizirali DNK 38 mačaka iz nekoliko južnoameričkih država, uključujući osam primjeraka iz muzeja. Rezultati su pokazali da tigraste mačke zapravo čini pet genetski različitih vrsta.

Analiza je pokazala i da se evolucijska linija bolivijskog tilcaya odvojila od ostalih tigrastih mačaka prije otprilike 1,4 milijuna godina.

"Nikad nismo očekivali da će ova bolivijska tigrasta mačka biti zasebna vrsta. Nitko je prije nije predložio kao drugačiju životinju, podvrstu ili nešto slično", rekao je Lescroart.

Znanstvenici su istodobno opisali i novu podvrstu tigraste mačke u području Yungasa u Peruu. Nazvali su je Leopardus tigrinus antisuyo, prema Antisuyuu, području nekadašnjeg Carstva Inka kojemu pripada i njezino stanište.

Mogla bi biti ugroženija nego što se dosad mislilo

Otkriće nije važno samo zbog činjenice da je pronađena nova vrsta. Ono bi moglo promijeniti i procjenu ugroženosti tigrastih mačaka.

Crveni popis Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN) trenutno ih vodi kao dvije ranjive vrste čije populacije opadaju. Nakon novog istraživanja svih pet genetskih linija trebalo bi se procjenjivati zasebno.

To bi moglo pokazati da su neke od njih znatno ugroženije nego što se dosad smatralo. Posebno je osjetljivo područje Yungasa, jedan od najugroženijih ekosustava u regiji.

Planinske šume ondje sve su više pod pritiskom krčenja šuma, širenja poljoprivrede, požara i rudarenja. Znanstvenici upozoravaju da je potrebno obnoviti područja uništena požarima, zaštititi preostale izvorne šume i očuvati povezanost između staništa.

"Mnogo je neotkrivenih vrsta diljem svijeta, a neke od njih mogle bi nestati prije nego što ih uopće otkrijemo", upozorio je Eduardo Eizirik, jedan od autora istraživanja.