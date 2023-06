Uspješno testirano cjepivo protiv dva najsmrtonosnija raka na svijetu

Podijeli :

Znanstvenici iz tvrtke Elicio Therapeutics su proizveli cjepivo koje bi moglo pomoći u sprječavanju dva najsmrtonosnija raka na svijetu - debelog crijeva i gušterače.

Kroz prva se istraživanja na ljudima otkrilo da cjepivo smanjenje rizik od recidiva kod sto posto pacijenata kojima je uklonjen tumor, ali još uvijek u krvi imaju markere raka.

“Iako su potrebne mnogo opsežnije studije kako bi se potvrdila učinkovitost lijeka, ovo cjepivo moglo bi povećati stopu preživljavanja kod raka debelog crijeva i gušterače”, rekli su znanstvenici za Daily Mail.

Stopa preživljavanja u ovom trenutku nakon pet godina iznosi svega 12,5 posto kod raka gušterače, odnosno, 63 posto kod raka debelog crijeva. Pozitivno je što, za razliku od drugih eksperimentalnih cjepiva protiv raka u razvoju, ovo se ne treba prilagođavati svakome pacijentu, što ga čini dostupnijim i jeftinijim.

Što se samih testova tiče, provedeni su na 25 pacijenata koji su imali rak gušterače ili debelog crijeva. Svima su kirurški odstranjeni tumori, ali su još uvijek u krvi imali biomarkere raka, što dovodi do velikog rizika od povratka bolesti.

“To je period u kojem osoba koja nažalost nije izliječena ima u svom sustavu najmanju količinu raka”, rekao je Pashtoon Kasi, direktor Istraživanja raka debelog crijeva na američkom fakultetu Weill Cornell Medicine.

U cjepivu se koriste dva peptida, G12D i G12R. Oni se vežu za albumin, protein u tijelu koji prenosi masne kiseline do limfnih čvorova. Albumin pomaže cjepivu da putuje izravno do limfnih čvorova, pri čemu aktivira imunološki sustav. Ovo se razlikuje od drugih peptidnih cjepiva, navodi Kasi, jer slična cjepiva imaju zaobilazan put, odnosno putuju do organa kojima nisu potrebna i pritom se degradiraju.

Cjepivo se prilikom tretmana ubrizgava u obje ruke i noge, odnosno daju se ukupno četiri injekcije tjedno tijekom perioda od četiri tjedna. Pacijenti su nastavili s ovim procesom svaki drugi tjedan tijekom dva tjedna, a zatim su pauzirali prije početka tromjesečnog docjepljivanja. Faza docjepljivanja je neophodna jer nakon nekog vremena slabi imunološki odgovor na cjepivo.

