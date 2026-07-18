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JAVLJA HAK

FOTO / Gužve prema moru od jutra. Kilometarske kolone na Lučkom i Trakošćanu

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18. srp. 2026. 07:37
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HAK

Promet je u subotu ujutro pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru juga, a Hrvatski autoklub upozorava vozače na pojačan oprez i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila.

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A1 Zagreb-Split-Dubrovnik: ﻿﻿na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja, između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima﻿.

﻿A2 Zagreb-Macelj: na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km (proteže se u Sloveniju), ﻿kolona u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba duga je oko 3 km﻿, zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera﻿, navodi HAK.

A3 Bregana-Lipovac: na zagrebačkoj obilaznici ﻿﻿kolona na prilazu naplati Lučko iz smjera Buzina u ﻿smjeru mora duga je oko 6 km, a iz smjera Zagreb zapad oko 2 km, pas na 80. km između čvorova Križ i Popovača, v﻿ozi se uz ograničenje brzine 60 km/h﻿.

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A7 Rupa-Križišće: prometna nesreća na čvoru Sveti Kuzam u smjeru Rupe, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km/h.

﻿Državna cesta DC1: vozi se usporeno u zoni rado﻿va između Gračaca i Knina kod Otrića.

Zbog tehničkih razloga 18. i 19. srpnja u ﻿prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostale linije plove redovito, no zbog povećanog priljeva vozila moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima﻿.

Na graničnom prijelazu Bajakovo osobna vozila čekaju na izlaz iz zemlje oko četiri sata, na prijelazu Gornji Varoš oko tri sata, a na prijelazu Principovac oko dva sata.

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