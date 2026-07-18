﻿A2 Zagreb-Macelj: na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km (proteže se u Sloveniju), ﻿kolona u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba duga je oko 3 km﻿, zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera﻿, navodi HAK.