JAVLJA HAK
FOTO / Gužve prema moru od jutra. Kilometarske kolone na Lučkom i Trakošćanu
Promet je u subotu ujutro pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru juga, a Hrvatski autoklub upozorava vozače na pojačan oprez i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila.
A1 Zagreb-Split-Dubrovnik: na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja, između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima.
A2 Zagreb-Macelj: na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km (proteže se u Sloveniju), kolona u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba duga je oko 3 km, zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera, navodi HAK.
A3 Bregana-Lipovac: na zagrebačkoj obilaznici kolona na prilazu naplati Lučko iz smjera Buzina u smjeru mora duga je oko 6 km, a iz smjera Zagreb zapad oko 2 km, pas na 80. km između čvorova Križ i Popovača, vozi se uz ograničenje brzine 60 km/h.
HAK
HAK
HAK
HAK
A7 Rupa-Križišće: prometna nesreća na čvoru Sveti Kuzam u smjeru Rupe, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km/h.
Državna cesta DC1: vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića.
Zbog tehničkih razloga 18. i 19. srpnja u prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostale linije plove redovito, no zbog povećanog priljeva vozila moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima.
Na graničnom prijelazu Bajakovo osobna vozila čekaju na izlaz iz zemlje oko četiri sata, na prijelazu Gornji Varoš oko tri sata, a na prijelazu Principovac oko dva sata.
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