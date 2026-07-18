State Department: Strateški dijalog sa Srbijom za jačanje partnerstva dviju država

Sjedinjene Države i Srbija potpisale su Memorandum o razumijevanju o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj sigurnosti, a Washington je "pozdravio preliminarnu odluku Srbije da nastavi s projektom hidroelektrane Đerdap III (Željezna kapija III) kao prvim projektom identificiranim u okviru Međuvladinog sporazuma o energetici. Taj projekt je, dodaje se, velika investicija u regionalnu energetsku infrastrukturu i korak ka energetski nezavisnijoj Srbiji.