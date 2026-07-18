Završena višegodišnja rasprava: Japan neće imati caricu

Simptomatično je i da je carica Masako, diplomatkinja obrazovana na Harvardu, nakon Aikina rođenja razvila depresiju i tjeskobu zbog kritika što nije rodila muškog nasljednika. Feministička znanstvenica Chizuko Ueno navodi kao to primjer sustava koji "muške kraljevske članove tretira kao pastuhe, a ženske stavlja pod pritisak da budu strojevi za rađanje" muškog potomstva.