Kinezi su pronašli nešto neočekivano na tamnoj strani Mjeseca
Mikroskopski fragmenti s takozvane tamne strane Mjeseca otkrili su materijal izvanzemaljskog podrijetla koji nikada ranije nije zabilježen na Zemljinu prirodnom satelitu. Znanstvenici koji su analizirali uzorke prikupljene kineskom misijom Chang’e-6 otkrili su čestice koje potječu iz meteorita bogatog vodom, ali toliko krhkog da bi rijetko preživio prolazak kroz Zemljinu atmosferu.
Riječ je o prvom potvrđenom otkriću ostataka karbonskih hondrita tipa Ivuna (CI hondriti) na Mjesecu. CI hondriti iznimno su bogati vodom i hlapljivim tvarima, a po strukturi su slični materijalu pronađenom na asteroidima Rjugu i Benu.
S obzirom na to da su CI hondriti izuzetno rijetki u zbirci meteorita pronađenih na Zemlji, integrirana metodologija koju su znanstvenici koristili za identifikaciju materijala izvanzemaljskog podrijetla u mjesečevim, ali i potencijalno drugim vraćenim uzorcima, predstavlja vrijedan alat za ponovnu procjenu udjela hondrita u unutarnjem dijelu Sunčeva sustava, navode autori nove studije objavljene u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ovi meteoriti porozni su i meki, pri čemu do 20 posto njihove mase čini voda vezana u mineralima. Njihova krhkost objašnjava zašto manje od jedan posto svih meteorita pronađenih na Zemlji pripada CI tipu. Na Mjesecu, ekstremne brzine sudara obično ispare ili rasprše takav materijal, zbog čega je njegovo očuvanje iznimno rijetko.
Pod vodstvom geokemičara Jintuana Wanga i Zhiminga Chena iz Kineske akademije znanosti, istraživači su proučili više od 5.000 mjesečevih fragmenata iz kratera Apollo unutar golemog bazena Južni pol–Aitken. Usredotočili su se na fragmente bogate olivinom, koristeći elektronsku mikroskopiju i masenu spektrometriju.
Sedam fragmenata pokazalo je kemijske i izotopske odnose koji nisu odgovarali ni mjesečevu ni zemaljskom podrijetlu, već mineralima karakterističnima za CI hondrite, poput olivina (minerala bogatog magnezijem i željezom), uključujući staklaste kristalne strukture koje upućuju na brzo hlađenje nakon udara.
Ovo otkriće pruža prvi izravan dokaz da su CI hondriti udarali u Mjesec u njegovoj ranoj povijesti i da je dio njihova materijala uspio preživjeti te sudare. Znanstvenici pretpostavljaju da su ti meteoriti mogli pridonijeti dodavanju hlapljivih tvari i vode Zemlji i Mjesecu. Buduće misije povratka uzoraka s Mjeseca dodatno će rasvijetliti to ključno poglavlje u evoluciji Sunčeva sustava (Science Alert).
