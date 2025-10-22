Kinezi su pronašli nešto neočekivano na tamnoj strani Mjeseca

Ovo otkriće pruža prvi izravan dokaz da su CI hondriti udarali u Mjesec u njegovoj ranoj povijesti i da je dio njihova materijala uspio preživjeti te sudare. Znanstvenici pretpostavljaju da su ti meteoriti mogli pridonijeti dodavanju hlapljivih tvari i vode Zemlji i Mjesecu. Buduće misije povratka uzoraka s Mjeseca dodatno će rasvijetliti to ključno poglavlje u evoluciji Sunčeva sustava (Science Alert).