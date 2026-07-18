Trump: Opet želimo domaćinstvo SP-a, ali bez Meksika i Kanade

Svjetsko prvenstvo 2038. sljedeći je turnir za koji još nije objavljena zemlja domaćin. Iako bi 12-godišnji period povijesno gledano bio brz za zemlju koja želi biti domaćin dodatnog Svjetskog prvenstva, to je kutak u koji se FIFA donekle vratila dodjeljivanjem turnira za 2030. i 2034. godinu.