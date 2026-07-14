Nevjerojatno otkriće: U središtu naše galaksije nalazi se sastojak koji jedemo svaki dan

Znanstvenici već dugo pokušavaju objasniti kako su jednostavni šećeri postali toliko rasprostranjeni na našem planetu. Pokusi u laboratoriju pokazali su da ih nije bilo lako stvoriti u uvjetima kakvi su vladali na mladoj Zemlji. Iako su šećeri ranije pronađeni u drevnim meteoritima i uzorcima s asteroida Bennu, ovo je prvi put da su izravno otkriveni u međuzvjezdanom prostoru.