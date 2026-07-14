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Nevjerojatno otkriće: U središtu naše galaksije nalazi se sastojak koji jedemo svaki dan
Znanstvenici su prvi put otkrili šećer u međuzvjezdanom prostoru, i to u golemom oblaku plina i prašine u blizini središta Mliječne staze.
Riječ je o eritrulozi, prirodnom šećeru koji se u malim količinama nalazi u crvenim malinama, a koristi se i u proizvodnji losiona za samotamnjenje. Novo otkriće upućuje na to da se molekule važne za razvoj života mogu stvarati u svemiru, a ne samo na planetima, prenosi britanski Guardian.
Prema istraživačima, eritruloza nastaje kemijskim reakcijama na sitnim česticama međuzvjezdane prašine. Takve čestice kasnije mogu završiti na planetima, bilo izravno ili putem kometa i asteroida.
Život na drugim planetima?
Iako otkriće ne predstavlja dokaz postojanja izvanzemaljskog života, podupire hipotezu da su neki od ključnih sastojaka potrebnih za njegov nastanak na Zemlju stigli upravo iz svemira.
"To je prvi šećer otkriven u međuzvjezdanom prostoru, a to nam govori da su takvi spojevi vjerojatno mnogo rašireniji nego što smo dosad pretpostavljali", rekla je dr. Izaskun Jiménez-Serra iz španjolskog Centra za astrobiologiju.
Dodala je da to otvara mogućnost da se život na drugim planetima mogao razvijati na sličan način kao na Zemlji.
Znanstvenici već dugo pokušavaju objasniti kako su jednostavni šećeri postali toliko rasprostranjeni na našem planetu. Pokusi u laboratoriju pokazali su da ih nije bilo lako stvoriti u uvjetima kakvi su vladali na mladoj Zemlji. Iako su šećeri ranije pronađeni u drevnim meteoritima i uzorcima s asteroida Bennu, ovo je prvi put da su izravno otkriveni u međuzvjezdanom prostoru.
Kako bi ih pronašli, Jiménez-Serra i njezin tim koristili su dva radioteleskopa u Španjolskoj za promatranje oblaka G+0.693-0.027 u blizini središta Mliječne staze. Isprva su bezuspješno tragali za jednostavnijim šećerima koji sadrže tri atoma ugljika, no potom su registrirali karakterističan signal eritruloze, šećera s četiri atoma ugljika.
"Na moje veliko iznenađenje, uočila sam signale", rekla je znanstvenica.
Predstavljaju izvor energije
Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Nature Astronomy. Autori navode da eritruloza može nastati spajanjem dviju organskih molekula, glikolaldehida i etilen-glikola, na mikroskopskim zrncima međuzvjezdane prašine. Oba spoja već su poznata kao česti sastojci pojedinih područja svemira, a reakcije se mogu odvijati i pri temperaturama od približno -250 Celzijevih stupnjeva.
Osim što predstavljaju izvor energije, jednostavni šećeri mogu sudjelovati u stvaranju ribonukleotida, molekula od kojih je izgrađena RNK. Znanstvenici smatraju da je upravo RNK bila prvi nositelj genetske informacije prije nego što je tu ulogu preuzela stabilnija DNK.
Prema procjenama istraživača, tijekom razdoblja poznatog kao "Kasno teško bombardiranje", kada su Zemlju često pogađali asteroidi i kometi, na planet su mogli pasti milijuni tona eritruloze.
"Takva kiša organske tvari bila je, po mom mišljenju, ključan korak. Taj je materijal mogao pridonijeti nastanku prebiotičkih juha u kojima su se sintetizirale prve biomolekule", rekla je Jiménez-Serra.
Važnost otkrića istaknuo je i profesor Yoshihiro Furukawa sa Sveučilišta Tohoku u Japanu, koji je ranije sudjelovao u otkrivanju šećera na asteroidu Bennu.
"Na ovakav smo rezultat dugo čekali. Šećeri koji nastaju u međuzvjezdanom prostoru mogu do Zemlje i drugih planeta stići kometskom prašinom. Takva je opskrba mogla olakšati nastanak života, pod uvjetom da su na planetima postojali odgovarajući uvjeti za razvoj složenijih molekula, iako taj proces još uvijek nije u potpunosti razjašnjen", rekao je Furukawa.
Eritruloza se prirodno pojavljuje u tragovima u crvenim malinama, a u kozmetičkoj industriji koristi se u proizvodima za samotamnjenje. Na koži reagira s aminokiselinama u mrtvim stanicama i stvara smeđe pigmente, melanoidine, u procesu poznatom kao Maillardova reakcija, istoj kemijskoj reakciji koja pečenom odresku daje karakterističnu tamnu koricu.
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