Pomorski promet kroz Hormuški tjesnac gotovo zaustavljen

"Dva tankera, koja su pokušala prijeći minsko polje južno od Hormuškog tjesnaca nakon što su ih američke obavještajne službe dovele u zabludu, eksplodirala su i zapalila se", priopćila je Garda, kako je na Telegramu prenijela službena novinska agencija IRNA, ne navodeći pritom nacionalnost plovila niti ima li žrtava.