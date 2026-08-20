OSVAJAJU NOVE VODE
Nestaje led na Grenlandu, dolaze kitovi: "Promjene su radikalne"
Nestanak morskog leda uz istočnu obalu Grenlanda omogućio je velikim kitovima da uđu u područja koja su im desetljećima bila nedostupna, a znanstvenici taj dolazak povezuju s velikim promjenama arktičkog ekosustava.
Zagrijavanje mora i topljenje ledenih površina promijenili su uvjete, a kitovi su se na njih prilagodili. Znanstvenici taj fenomen nazivaju arktičkim "intenzivnim sezonskim hranjenjem" i smatraju ga dijelom velike promjene ekosustava uz istočni Grenland.
Promjena je vidljiva i u rezultatima istraživanja. Istraživanja provedena s brodova u toj regiji do 2006. godine nisu zabilježila nijednog grbavog kita. Godinu dana poslije uočeno ih je sedam, dok je do 2024. broj zabilježenih viđenja porastao na 150.
Tijekom ljeta 2015. i 2024. istraživači su prvi put sustavno iz zraka proučavali kitove usanaše, skupinu kojoj pripadaju perajari, šiljasti i grbavi kitovi, uz obalu istočnog Grenlanda.
Radikalne promjene
Podaci iz tih istraživanja uspoređeni su s praćenjem 15 kitova opremljenih satelitskim odašiljačima te iskazima inuitskih lovaca. Voditelj istraživanja, profesor Mads Peter Heide-Jørgensen, zaključio je da svi podaci ukazuju na "veliku promjenu ekološkog režima".
Procjenjuje se da je tijekom ljeta 2024. Grenlandsko more posjetilo oko 4000 grbavih kitova, 6000 kitova perajara i 6000 šiljastih kitova. Profesor Heide-Jørgensen s Grenlandskog instituta za prirodne resurse rekao je za BBC News da su promjene u toj regiji iznimno velike.
"Promjene u ovoj regiji vjerojatno su najradikalnije koje možemo vidjeti igdje u subarktičkom pojasu", rekao je.
Kao glavne pokretače promjene znanstvenici navode rast temperature mora i veću dostupnost hrane. Čini se da se kitovi hrane ribom koja se zbog toplijih uvjeta preselila u vode istočnog Grenlanda. Procjenjuje se da tri navedene vrste tijekom ljeta pojedu najmanje 800.000 tona ribe i krila.
'Druge vrste gube svoje stanište'
Studija pritom ne daje konačan odgovor na pitanje znači li povećanje broja kitova i rast njihovih populacija ili je riječ o preseljenju životinja iz drugih područja.
Znanstvenici s kojima je BBC razgovarao izrazili su zabrinutost zbog mogućnosti da životinje pristižu sa zapadnog Grenlanda. Riječ je o osjetljivom pitanju na Grenlandu, gdje se neke vrste kitova i dalje love.
Autori studije ističu da njihovi rezultati pokazuju kako se ti "oportunistički" kitovi usanaši uspješno prilagođavaju promjenama, a moguće je i da im novi uvjeti odgovaraju.
Istodobno, promjene stvaraju probleme drugim arktičkim vrstama, upozorio je profesor Heide-Jørgensen.
Narvali i bjeluge dijele stanište s novopridošlim vrstama, koje ih ponekad mogu i istisnuti.
"Za neke vrste klimatske promjene nisu nužno problem: one otvaraju nove prilike. Druge vrste, međutim, gube svoje stanište", rekao je profesor Heide-Jørgensen.
Studija je objavljena u časopisu Frontiers in Marine Science.
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