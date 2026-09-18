Znanstvenici upozoravaju
Zabrinjavajući trend: Sredozemno more zagrijava se sve brže, i to duboko ispod površine
Sredozemno more ne samo da se zagrijava i postaje slanije, nego se brzina tih promjena ubrzava, uz mjerljiv signal na dubinama do dva kilometra, pokazuje analiza mjerenja od 1950. do 2025., priopćili su u četvrtak znanstvenici Instituta Ruđer Bošković.
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Doktori znanosti Elena Terzić i Ivica Vilibić u radu objavljenom u časopisu Geophysical Research Letters analizirali su podatke iz razdoblja od 75 godina, od 1950. do 2025. godine, spojivši povijesna mjerenja s istraživačkih brodova s podacima suvremenih autonomnih Argo plutača.
Rezultati pokazuju da je u posljednjim godinama analiziranog razdoblja temperatura u prvih stotinjak metara Sredozemlja bila oko dva stupnja viša od prosjeka druge polovice 20. stoljeća, dok je zagrijavanje jasno vidljivo i između 300 i 1000 metara dubine.
"Prosječna stopa zagrijavanja govori nam koliko se temperatura mora mijenjala tijekom nekog duljeg razdoblja. Međutim, kada cijelo razdoblje opisujemo jednom prosječnom stopom, ne vidimo mijenja li se i sama brzina zagrijavanja. Naši rezultati pokazuju da se ona povećava, pa prosjek može prikriti koliko su promjene posljednjih desetljeća zapravo brže", objašnjava Terzić.
Istraživanje posebno ističe jadransko-jonsko područje, gdje se u južnom Jadranu snažan signal ubrzanog zagrijavanja pojavljuje i na dubini od oko 1000 metara, uz istodobne promjene saliniteta.
Jadran je, prema autorima, jedno od područja Sredozemlja u kojima nastaje gusta voda, koja tijekom hladnih zima tone i prenosi svojstva stečena pri površini u duboke slojeve mora, a zatim dalje prema Jonskom moru i istočnom Sredozemlju.
"Kada signal promjene više ne vidimo samo pri površini nego i duboko u vodenom stupcu, govorimo o mnogo široj promjeni svojstava mora. Duboki slojevi svojevrsna su memorija onoga što se u sustavu događa tijekom duljeg razdoblja", ističe Vilibić.
Autori dodaju da istraživanje ne daje konačan odgovor na to koji je pojedinačni proces odgovoran za opaženo ubrzanje, budući da promjene mogu biti povezane sa zagrijavanjem atmosfere, isparavanjem i oborinama, izmjenom vode s Atlantikom kroz Gibraltar te promjenama cirkulacije Sredozemlja, a to je i sljedeći korak njihova istraživanja.
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