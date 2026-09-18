Zabrinjavajući trend: Sredozemno more zagrijava se sve brže, i to duboko ispod površine

Autori dodaju da istraživanje ne daje konačan odgovor na to koji je pojedinačni proces odgovoran za opaženo ubrzanje, budući da promjene mogu biti povezane sa zagrijavanjem atmosfere, isparavanjem i oborinama, izmjenom vode s Atlantikom kroz Gibraltar te promjenama cirkulacije Sredozemlja, a to je i sljedeći korak njihova istraživanja.