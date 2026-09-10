NOVA STUDIJA
Planet najbliži Suncu se smanjuje. Evo što to znači
Merkur, planet najbliži Suncu i najmanji u Sunčevu sustavu, možda se tijekom svoje povijesti smanjio znatno više nego što su znanstvenici dosad vjerovali.
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Planet je nastao prije oko 4,5 milijardi godina, a kako se s vremenom hladio, njegova se unutrašnjost počela skupljati. Posljedice tog procesa vidljive su na površini u obliku golemih grebena i strmih litica. Neke od njih visoke su i do 1,6 kilometara, a protežu se stotinama kilometara.
Međutim, milijarde godina udara asteroida i kometa prekrile su dio tih tragova. Znanstvenici su zato analizirali podatke NASA-ine misije MESSENGER i proučili hrapavost Merkurove površine, piše CNN.
Njihovi izračuni sugeriraju da se Merkur možda smanjio 10 do 30 posto više nego što se dosad procjenjivalo. Promjena njegova radijusa mogla bi iznositi oko 11,6 kilometara, dok su ranije studije procjenjivale smanjenje od otprilike 1 do 7 kilometara.
Ovo otkriće važno je jer bi veličina skupljanja mogla otkriti što se događa u unutrašnjosti planeta. Merkur je, naime, drugi najgušći planet Sunčeva sustava, odmah nakon Zemlje, ponajviše zbog svoje goleme metalne jezgre.
"Veće skupljanje moglo bi značiti da Merkur ima veću metalnu jezgru, manje lakih elemenata poput silicija ili višu početnu temperaturu", objasnio je planetarni znanstvenik Gaku Nishiyama.
Odgovore bi mogla donijeti nova misija
Znanstvenici sada mnogo očekuju od misije BepiColombo, koja bi trebala omogućiti dosad najdetaljnija globalna mjerenja Merkura.
Podaci o topografiji, gravitaciji, sastavu površine i unutrašnjoj strukturi mogli bi pokazati koliko se planet doista smanjio te pomoći u razumijevanju njegova nastanka i razvoja.
Iako je Merkur mali, znanstvenici ističu da upravo on može ponuditi važne odgovore o tome kako se stjenoviti planeti, uključujući Zemlju, mijenjaju i hlade tijekom milijardi godina.
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