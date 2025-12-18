N1 KOMENTAR
Sjena vs Zakon: Pobjeda ljudskosti, pristojnosti, pravne države i Ustavnog suda
Donosimo jutarnju analizu naše Nataše Božić Šarić o povijesnoj odluci Ustavnog suda u slučaju Sjene vs. država.
Odluka Ustavnog suda u slučaju Sjene vs. država doista je povijesna i doista je pobjeda. Idemo prvo analizirati tko je pobijedio i što je pobijedilo ovom odlukom.
Bez sumnje je ovo, kao prvo, pobjeda žena iz Udruge Sjena, male udruge čije je istaknuto lice Suzana Rešetar, udruge koja ne prima velike donacije ni države ni grada. Koja se zbog takvih donacija onda nije omekšala, otupila oštricu ili čak postala apologet vlade umjesto osoba s invaliditetom - kao neki čije usluge Vlada plaća iz proračuna. Rešetar je bez sumnje najomraženija osoba na adresi Trg Nevenke Topalušić gdje je resorno Ministarstvo. Osoba koja se ne libi na sastancima s uvaženim ministrima i njihovim savjetnicima sasuti najgrubljim riječima u lice tešku i gorku istinu osoba s invaliditetom i obitelji, pokazati srednji prst prema Vladi na prosvjedu, smjestiti na njihovo mjesto sve dušobrižnike koji kažu da nije pristojna.
Ovom odlukom Ustavni sud je rekao da je Suzana Rešetar pristojna građanka, a da nepristojnost stanuje na adresi resornog Ministarstva. Nepristojnost i bahatost kojom se "ulicom" prozivalo majke iz udruge Sjena dok se njihovoj djeci kršilo ljudsko dostojanstvo i diskriminira ih se.
Pobjeda je ovo svih osoba s invaliditetom. Ustavni sud podsjetio je resorno Ministarstvo, Vladu i Sabor da su oni ljudi i građani, da imaju ljudska pravo i ljudsko dostojanstvo, da imaju pravo živjeti ravnopravni s drugim građanima i da im je to državna dužna osigurati. Da im nitko ništa nije dao, da im nije dao ni Piletić ni Plenković neku privilegiju nego da imaju pravo koje im država mora priznati.
Pobjeda je ovo i načela da se u građanskom društvu isplati uporno boriti za prava koja ti pripadaju.
Ova odluka je primjer kako se gradi autoritet i poštivanje institucije
Ovo je velika pobjeda Ustavnog suda. Institucija koja je, često s razlogom, prozivana i zbog svojih odluka, postupaka, pristranosti ili političke trgovine pri izboru sudaca pokazala je da se može ujediniti u obrani onoga što joj je temeljna svrha: zaštita građanskih i ljudskih prava.
Lijevu, desni, konzervativni, liberalni, socijaldemokrati, iz kvote HDZ-a i iz kvote SDP-a ujedinili su se u obrani prava najranjivijih među nama. Ova odluka je primjer kako se gradi autoritet i poštivanje institucije.
Ova je odluka u konačnici, pobjeda ljudskosti, civilizacije, pravne države i europskog načina života - u kojem ne ostavljamo na dnu one slabije.
Zašto je ova odluka povijesna za osobe s invaliditetom, njihovu djecu i obitelji?
Jer nakon ovakvog pravorijeka Ustavnog suda nitko više neće moći ići ispod uspostavljenog standarda prava osoba s invaliditetom.
