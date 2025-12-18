Sjena vs Zakon: Pobjeda ljudskosti, pristojnosti, pravne države i Ustavnog suda

Bez sumnje je ovo, kao prvo, pobjeda žena iz Udruge Sjena, male udruge čije je istaknuto lice Suzana Rešetar, udruge koja ne prima velike donacije ni države ni grada. Koja se zbog takvih donacija onda nije omekšala, otupila oštricu ili čak postala apologet vlade umjesto osoba s invaliditetom - kao neki čije usluge Vlada plaća iz proračuna. Rešetar je bez sumnje najomraženija osoba na adresi Trg Nevenke Topalušić gdje je resorno Ministarstvo. Osoba koja se ne libi na sastancima s uvaženim ministrima i njihovim savjetnicima sasuti najgrubljim riječima u lice tešku i gorku istinu osoba s invaliditetom i obitelji, pokazati srednji prst prema Vladi na prosvjedu, smjestiti na njihovo mjesto sve dušobrižnike koji kažu da nije pristojna.