Amerikanac ubio 15-godišnjakinju pa godinama bježao policiji: Uhvatili su ga u Ljubljani

Prema pisanju portala Upper Michigan's Source, Walls je prvotno bio optužen za ubojstvo i ugrožavanje drugih vatrenim oružjem, no velika porota poslije ga je optužila za ubojstvo drugog stupnja. Prema sudskim dokumentima, Walls se navodno igrao pištoljem dok je bio u društvu 15-godišnjakinje i još jedne djevojke, nakon čega je oružje opalilo.