IZDALA GA TETOVAŽA
Amerikanac ubio 15-godišnjakinju pa godinama bježao policiji: Uhvatili su ga u Ljubljani
U Sloveniji je uhićen 23-godišnji Seth Walls, za kojim su američke vlasti tri godine tragale zbog ubojstva 15-godišnje djevojke u Tennesseeju. Njegov identitet potvrđen je uz pomoć otisaka prstiju, a sada čeka izručenje Sjedinjenim Američkim Državama.
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Walls je uhićen 12. rujna 2026. u Ljubljani. Tražili su ga u vezi s ubojstvom 15-godišnje djevojke koju je, kako se sumnja, prije četiri godine ustrijelio u njezinu domu u Tennesseeju. Walls je tada imao 19 godina.
Iako se u Sloveniji koristio lažnim imenom i navodno se predstavljao kao Colt iz Kanade, njegov pravi identitet potvrđen je uz pomoć otisaka prstiju koje je dostavio Interpol. Sada u Sloveniji čeka izručenje SAD-u.
Prema pisanju portala Upper Michigan's Source, Walls je prvotno bio optužen za ubojstvo i ugrožavanje drugih vatrenim oružjem, no velika porota poslije ga je optužila za ubojstvo drugog stupnja. Prema sudskim dokumentima, Walls se navodno igrao pištoljem dok je bio u društvu 15-godišnjakinje i još jedne djevojke, nakon čega je oružje opalilo.
Nakon što je platio jamčevinu od 10.000 dolara, Walls se nije pojavio na zakazanom sudskom ročištu, zbog čega je za njim izdan nalog za uhićenje.
Slučaj su potom preuzeli američki maršali u Memphisu. Tragovi su ih najprije odveli izvan savezne države, a zatim i izvan SAD-a. U potragu se uključio i Interpol kako bi za Wallsom mogli tragati i policijski službenici u drugim državama.
"Uhićenje Setha Wallsa u Sloveniji izniman je primjer onoga što je moguće postići kada lokalne, državne, savezne i međunarodne službe za provedbu zakona surađuju", rekao je šerif okruga Shelby Anthony Buckner.
"Nastavit ćemo surađivati s uredom okružnog tužitelja kako bismo Wallsa vratili ovamo, gdje će se morati suočiti s optužbama", dodao je.
Prema pisanju lista The Tennessean, istražitelji su prije nekoliko dana dobili informaciju da se Walls nalazi u Sloveniji, i to od osobe koja se navodno s njim sprijateljila.
Stanovnik Ljubljane, koji je želio ostati anoniman, tom je listu ustupio fotografije poruka koje je razmjenjivao sa slovenskom policijom i FBI-em u SAD-u. Policiji je dostavio i fotografije te videosnimke Wallsa na kojima se mogla vidjeti tetovaža ruže.
Walls je ljudima navodno govorio da se zove Colt i da dolazi iz Kanade, no imao je naglasak karakterističan za jug Sjedinjenih Američkih Država.
Uhićen je u jednom lokalu koji je redovito posjećivao.
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