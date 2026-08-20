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SKRIVAO SE

VIDEO / Brutalna likvidacija Portugalca u popularnom albanskom ljetovalištu. Pogledajte gdje se ubojica skrivao

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N1info
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20. kol. 2026. 10:16
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albanija
Screenshot: X

Albanska policija priopćila je da je uhitila muškarca osumnjičenog za ubojstvo 20-godišnjeg portugalskog državljanina, a pronađen je skriven u prtljažniku automobila u mjestu Levan kod Fiera.

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Zločin se dogodio rano ujutro u utorak u Ksamilu, na jugu Albanije, piše Albanian Daily News.

Žrtva je identificirana kao Luis Miguel Varela Mendes. Prema policijskim navodima, sukob je počeo u beach baru Principotes, navodno nakon svađe povezane s jednom djevojkom. Nekoliko konobara navodno je udaralo Mendesa prije nego što se sukob nastavio na plaži susjednog Paradise bara.

Prema policiji, ondje je 29-godišnji David Heurtevent nastavio udarati Mendesa, dok ga je 29-godišnji zaštitar Sokrat Vata nekoliko puta ubo nožem.

Osumnjičeni za ubojstvo poznat je i kao Sokrat Lipan. Policija ga je uhitila u utorak ujutro u Levanu kod Fiera nakon što ga je pronašla skrivenog u prtljažniku automobila.

Prema policijskom priopćenju, Lipana su prema Tirani automobilom prevozili 31-godišnja turska državljanka Ezgi Perlak i 38-godišnji turski državljanin Nuh Mahmutoglu. Vlasti tvrde da su poznavali osumnjičenika te da su ga sakrili u automobil kako bi mu pomogli napustiti područje.

Uhićeno 10 osoba

U sklopu istrage policija je u policijsku postaju u Sarandë privela 41 osobu na razgovor, dok je ukupno uhićeno 10 osoba.

Osim Lipana, uhićeni su Perlak, Mahmutoglu, Serxhi Selimi (24), Ervis Bunci (24), Ildi Cekani (21), Murat Zhabina (27), Miosid Matushaj (24), Luciano Seferi (44), Romeo Shehu (35) i Kristi Koshi (29).

Policija navodi da su uhićeni albanski državljani iz različitih gradova i regija Albanije, dok su Perlak i Mahmutoglu turski državljani. Vlasti su također raspisale potragu za Heurteventom i 36-godišnjim Bekimom Bulicom, obojicom iz Tirane, zbog povezanosti s istragom.

Policija i tužiteljstvo nastavljaju utvrđivati sve okolnosti ubojstva, kao i uloge svih osoba koje su navodno bile uključene.

Istraga je i dalje u tijeku, piše Albanian Daily News.

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