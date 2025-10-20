BiH bi mogla ostati i bez ruskog plina, a povezivanje s Hrvatskom i dalje na čekanju

"Za izgradnju Južne interkonekcije postoje svi uvjeti, ali da danas krenemo treba nam od pet do sedam godina. Recimo, donese li se 2027., to je za dvije godine, odluka da ruski plin više ne može ulaziti, a za Južnu interkonekciju treba pet godina, što će se dogoditi? Pa, može doći do energetskog kolapsa zemlje", upozorio je Ustamujić u izjavi za javni servis TV Federacije BiH (FTV).