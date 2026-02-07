Dodik se vratio iz Washingtona pa najavio raspad BiH i Europske unije

"Nikakvih govora o bilo kakvoj secesiji, a oni su najavljivali da će pričati o tome, o tome kako navodno muslimani dominiraju nad kršćanima u BiH i sve one teme kojima Milorad Dodik zamara javnost godinama. Očito se te teme i teze nisu mogle naći na stolu s tako ozbiljnim sugovornicima. Tako da je zaključak da su Cvijanović i njeni suradnici uradili napokon nešto dobro za BiH", kazao je Konaković za agenciju Fena.