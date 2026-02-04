Uskoro potpisivanje sporazuma Hrvatske i BiH o Južnoj interkonekciji

"Već smo započeli proceduru potpisivanja međunarodnog sporazuma između BiH i Hrvatske. Plan je da se u travnju u Dubrovniku potpiše sporazum i da se ovaj projekt konačno i formalno pokrene", kazao je Lakić za TV Federacije BiH (FTV). Sporazum bi trebao biti potpisan na razini Vijeća ministara BiH i hrvatske vlade.