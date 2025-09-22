Otklonjena posljednja zapreka za izbore za Dodikova nasljednika

N1

Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine u ponedjeljak su dodijeljena financijska sredstva za organizaciju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske nakon što je s te pozicije smijenjen Milorad Dodik, čime je otklonjena posljednja zapreka za njihovo održavanje.

Podijeli

Oglas

Isplatu oko 3,2 milijuna eura proveo je zamjenik ministra financija i riznice Muhamed Hasanović nakon što je to oklijevao napraviti Srđan Amidžić iz Dodikova SNSD-a. Čak je jedno vrijeme nestao službeni pečat u ministarstvu kako bi odluka mogla biti valjana.

Središnje izborno povjerenstvo u ponedjeljak je odmah nakon te odluke održalo sjednicu te utvrdilo sve ključne korake za organizaciju izbora. Određeni su rokovi za prijavu političkih stranaka, neovisnih kandidata i koalicija.

Prijavu za sudjelovanje na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske 23. studenog kandidati mogu dostaviti od 10. do 14. listopada.

Oporba u ovom entitetu planira zajednički nastup. Iako postoje nesuglasice unutar oporbenih stranaka, očekuje se da će do kraja tjedna biti dogovoren kandidat koji će se suprotstaviti SNSD-u Milorada Dodika.

Dodik je unatoč najavama da će bojkotirati izbore ipak poručio da će njegova stranka sudjelovati na njima pod uvjetom da oporba izađe s kandidatom i sudjeluje u izbornom procesu.

Dodik je odlukom Suda BiH osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja, nakon čega mu je Središnje izborno povjerenstvo oduzelo mandat predsjednika RS-a.