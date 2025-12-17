Bivši gradonačelnik Sarajeva: Plenković ruši europski put BiH

„To što Plenković govori da je lider europskog puta i da je najveći zagovornik Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji uvreda je za inteligenciju. Ima li veće proturječnosti od te izjave, a on ruši svaku fazu europskog puta BiH – njegova Krišto to ruši“, kazao je za N1 BiH bivši član Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i bivši gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić.
Oglas
Odnos Čovića i Dodika
Njeguje li Čović bliske odnose s Dodikom i naziva li ga predsjednikom usred Banje Luke? Jačaju li srpsko-hrvatski odnosi?
"Kod Hrvata nemamo homogeno političko tijelo; postoje razlike. Postoje strukture koje su u potpunosti protiv onoga što radi HDZ. Ako smo u ratu spriječili „Herceg-Bosnu“, ne može se to dogoditi ni sada u miru. Kod Bošnjaka je to još izraženije. Odnos između Čovića i Dodika nikada nije popustio; on seže još od Miloševića i Tuđmana. Pa Čović je rekao da neće dopustiti smjene Dodikovih kadrova", rekao je bivši gradonačelnik Sarajeva.
Interes HDZ-a
Na pitanje je li u interesu HDZ-a da Dodikov SNSD ostaje na vlasti, Komšić odgovara:
"To što Plenković govori da je lider europskog puta i da je najveći zagovornik BiH u Europskoj uniji uvreda je za inteligenciju. Ima li veće proturječnosti od te izjave, a on ruši svaku fazu europskog puta BiH – njegova Krišto to ruši", smatra on.
Kaže da troje ministara nije u lakoj situaciji jer ima partnere koji blokiraju europski put.
"Provući se u takvoj situaciji vrlo je teško. Žele izabrati ministra sigurnosti, ali Krišto uopće ne dopušta da se to stavi na dnevni red. Imam razumijevanja za to, iako se ne može odobriti sve što rade („Trojka“). SDA je bila u istoj situaciji i također ništa nije mogla učiniti. Mogli su samo pustiti Čovića da pravi svoj treći entitet, a SDA da gradi svoj. Otišli su daleko tim putem", tvrdi on.
O Stranci demokratske akcije
Ako je točno da je uklanjanje Izetbegoviće Stranke demokratske akcije bila geopolitička odluka, bi li takva odluka sada bila povratak SDA?
"Ne vjerujem da bi itko iz međunarodne zajednice stao iza neke nove strukture vlasti koja bi vodila daljnjim podjelama. Neka ne misle da, kada Amerikanci kažu da se domaće stranke trebaju dogovoriti, misle na to. Sigurno ne misle na to", smatra Komšić
Komentirao je i ranije izjave da je Schmidt udaljio Čovića od Dodika.
"Jest to učinio, jedno vrijeme, ali nije potrajalo. Bilo je pritisaka sa svih strana, ali su ti pritisci vrlo brzo popustili. Iznesene su vrlo teške optužbe na račun Schmidta i on je odustao od te uloge pritiska na Čovića. No učinio je veliku stvar – stalno je inzistirao da domaće institucije preuzmu veću ulogu. I tako je Sud BiH osudio Dodika; to nije učinio Schmidt", rekao je Ivo Komšić za N1 BiH.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas