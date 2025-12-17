Bivši gradonačelnik Sarajeva: Plenković ruši europski put BiH

"Jest to učinio, jedno vrijeme, ali nije potrajalo. Bilo je pritisaka sa svih strana, ali su ti pritisci vrlo brzo popustili. Iznesene su vrlo teške optužbe na račun Schmidta i on je odustao od te uloge pritiska na Čovića. No učinio je veliku stvar – stalno je inzistirao da domaće institucije preuzmu veću ulogu. I tako je Sud BiH osudio Dodika; to nije učinio Schmidt", rekao je Ivo Komšić za N1 BiH.

