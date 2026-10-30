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BiH

Bivši pripadnik HVO-a osuđen na godinu dana za zlostavljanje srpskog civila

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Hina
|
30. lis. 2026. 13:19
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Velik broj policije ispred hotela Termag na Jahorini, uoci panela na Jahorina ekonomskom forumu na kojem govore Predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik i Premijer Vlade Srbije Djuro Macut. Photo: Armin Durgut/PIXSELL
Armin Durgut/PIXSELL

Bivši pripadnik Hrvatskog vijeća obrane (HVO) Dražen Čičak nepravomoćno je osuđen na godinu dana zatvora zbog zlostavljanja srpskoga civila u Derventi na početku rata 1992. godine.

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Prema objavi Okružnoga sud u Doboju, Dražen Čičak je proglašen krivim za zlostavljanje jednoga civila u zgradi bivšeg Doma JNA u središtu Dervente prigodom ispitivanja o članstvu u Srpskoj demokratskoj stranci (SDS) i sudjelovanju u ratnim zbivanjima na području te općine.

Dok je civil bio vezan lisicama za radijator udarao ga je nogama, šakama, palicom i drškom pištolja po glavi i drugim dijelovima tijela. Zbog ozljeda i udaraca zatočenik je više puta gubio svijest, navodi se u optužnici.

Čičak živi u Zagrebu. Pritvor mu je određen u listopadu 2021. godine. U veljači 2025. je Sud u Doboju udovoljio njegovu zahtjevu za ukidanjem pritvora budući se obvezao doći na suđenje. 

Na prvostupanjsku presudu dopuštena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske, naveo je sud. 

Teme
derventa dražen čičak ratni zločin sudski proces zlostavljanje civila

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