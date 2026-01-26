Crnogorski prijevoznici započeli blokadu graničnih prijelaza

Udruženje prijevoznika Crne Gore započelo je u ponedjeljak blokadu teretnog prometa u blizini devet graničnih prijelaza, od kojih su dva s Republikom Hrvatskom – Debeli brijeg (Karasovići) i Ilino brdo (Vitaljina).
Crnogorski prijevoznici parkirali su kamione na proširenjima u blizini više graničnih prijelaza te blokiraju prolaz za sve vrste teretnih vozila, osim za one prijevoznike koji prevoze lijekove, životinje, eksploziv i oružje.
Osim graničnih prijelaza s Republikom Hrvatskom, blokirani su i prijelazi Vraćenovići, Metaljka, Dračenovac i Ranče s Bosnom i Hercegovinom, Dobrakovo sa Srbijom, Kula s Kosovom, Božaj s Albanijom, kao i ulaz i izlaz iz crnogorske Luke Bar.
Crnogorski kamiondžije organiziraju blokade jer traže izmjene visine trošarine čiji povrat dobivaju po litri goriva, brži povrat PDV-a, dulje radno vrijeme graničnih carinskih i fitosanitarnih inspekcija, izmjene ETIAS-a te beneficirani radni staž.
Crnogorskoj policiji prosvjed je prijavljen za naredna 72 sata, no prijevoznici tvrde da će trajati do ispunjenja zahtjeva. Iz Udruženja prijevoznika Crne Gore poručili su da će blokadu najviše osjetiti trgovački lanci i benzinske postaje, jer se obustava prometa odnosi i na prehrambene proizvode i gorivo.
Crnogorski mediji prenose da je obustava prometa dio regionalnog prosvjeda teretnih prijevoznika iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, zbog ograničavanja trajanja boravka, odnosno rada profesionalnih vozača u zemljama Schengena na najviše 90 dana u razdoblju od šest mjeseci.
