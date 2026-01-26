Crnogorski prijevoznici započeli blokadu graničnih prijelaza

Crnogorskoj policiji prosvjed je prijavljen za naredna 72 sata, no prijevoznici tvrde da će trajati do ispunjenja zahtjeva. Iz Udruženja prijevoznika Crne Gore poručili su da će blokadu najviše osjetiti trgovački lanci i benzinske postaje, jer se obustava prometa odnosi i na prehrambene proizvode i gorivo.