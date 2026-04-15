Republika Austrija snažno podupire europsku perspektivu Bosne i Hercegovine i ohrabruje vlasti te zemlje na nastavak reformi nužnih za napredak prema članstvu u Europskoj uniji, rečeno je u srijedu u Mostaru nakon sastanka predsjednika Austrije Alexandera Van der Bellena s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem.
Prema priopćenju iz HDZ-a Bosne i Hercegovine, u središtu razgovora Van der Bellena i Čovića, s kojim su bili i dopredsjednica Darijana Filipović i mostarski gradonačelnik Mario Kordić, bili su odnosi prijateljskih zemalja i poticaj za ubrzavanja reformi kako bi BiH što prije postala članicom europske obitelji. Istaknuta je snažna potpora Austrije za bosanskohercegovački iskorak prema članstvu u Europskoj uniji, pojašanjava se.
Za otvaranje pregovora s EU, BiH mora usvojiti dva zakona iz oblasti pravosuđa, te izabrati glavnog pregovarača.
U razgovoru austrijskog predsjednika i hrvatskih političkih predstavnika u BiH istaknuto je kako je ovoj zemlji sada potrebno nastaviti institucionalno djelovanje i politički dijalog te osigurati stabilnost.
Razgovarano je i o političkim okolnostima u BiH uoči općih izbora koji će se održati najesen. Pritom su Čović i Filipović, koja je dobila nominaciju stranke u utrci za hrvatsku članicu Predsjedništva BiH, naglasili važnost zaštite ustavne jednakopravnosti hrvatskoga naroda i legitimnog političkog predstavljanja.
Tijekom razgovora predstavljeni su podaci po kojima je Austrija drugi najveći investitor u BiH, odmah nakon Hrvatske, s više od 200 tvrtki i ulaganjima vrijednim više milijardi eura.
Ranije tijekom dana u Sarajevu se austrijski predsjednik sastao s visokim međunarodnim predstavnikom za BiH Christianom Schmidtom čime je iskazao potporu njegovu mandatu u trenutku rasprava o budućnosti Ureda visokog predstavnika.
