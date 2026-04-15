Prema priopćenju iz HDZ-a Bosne i Hercegovine, u središtu razgovora Van der Bellena i Čovića, s kojim su bili i dopredsjednica Darijana Filipović i mostarski gradonačelnik Mario Kordić, bili su odnosi prijateljskih zemalja i poticaj za ubrzavanja reformi kako bi BiH što prije postala članicom europske obitelji. Istaknuta je snažna potpora Austrije za bosanskohercegovački iskorak prema članstvu u Europskoj uniji, pojašanjava se.