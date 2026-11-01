Crna Gora uvela vize za pet zemalja: Stigao odgovor Rusije i Bjelorusije

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Crna Gora od nedjelje je uvela vize za državljane Rusije, Bjelorusije, Kine, Turske i Saudijske Arabije, kako bi svoju viznu politiku uskladila s pravilima Europske unije i ispunila jednu od obveza u pristupnim pregovorima.

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Odluka crnogorske vlade, donesena u srpnju, počela se primjenjivati 1. studenoga.

Novi režim predviđa iznimke za osobe s određenim važećim europskim vizama ili dozvolama boravka.

Rusija i Bjelorusija odlučile su uzvratiti recipročnim mjerama. Crnogorskim državljanima vize za ulazak u Rusiju bit će potrebne od 30. prosinca, dok je Bjelorusija istu obvezu uvela od 1. studenoga, potvrdilo je crnogorsko Ministarstvo vanjskih poslova.

Crnogorska vlada pokrenula je i postupak otkazivanja sporazuma o bezviznom režimu s Rusijom, Bjelorusijom i Turskom. Za Tursku zasad nije službeno potvrđen datum mogućeg uvođenja recipročnih mjera.

Kina je zadržala bezvizni režim za crnogorske državljane do 31. prosinca 2026. godine, dok je za putovanje u Saudijsku Arabiju viza bila potrebna i ranije.

Državljani pet zemalja koji su do kraja listopada zakonito ušli u Crnu Goru mogu nastaviti boravak prema dosadašnjim pravilima, dok će za nove ulaske morati pribaviti vizu, osim u zakonom predviđenim slučajevima.

Zahtjevi za crnogorske vize podnose se u diplomatsko-konzularnim predstavništvima ili ovlaštenim viznim centrima izvan Crne Gore.

Usklađivanje vizne politike s Europskom unijom jedan je od uvjeta za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24, koje obuhvaća pravdu, slobodu i sigurnost.

Crnogorska vlada navodi da je novim pravilima ispunila jednu od završnih obveza iz tog poglavlja.

Crna Gora pregovara o članstvu u EU-u od 2012. godine. Dosad je privremeno zatvorila 21 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja, a cilj crnogorskih vlasti je završiti pregovore do kraja 2026. i postati članicom Unije 2028. godine.