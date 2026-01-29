Dio vozača kamiona prekida blokadu

N1

Vozači kamiona u Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji prekinuli su u četvrtak blokade teretnih terminala na granicama s EU-om nakon što je blok najavio novu viznu strategiju koja će biti fleksibilnija za profesionalne vozače koji moraju putovati širom Europe.

Vozači u tim dvjema zemljama prekinuli su blokade započete u ponedjeljak, ali oni u BiH i Srbiji nastavili su blokirati teretni promet duž svojih dijelova ključnog koridora koji povezuje EU s Turskom i Bliskim istokom.

Prosvjednici su ranije istaknuli da je razlog blokada pravilo Europske unije prema kojem profesionalni vozači mogu boraviti na teritoriju EU samo 90 dana u šest mjeseci.

No EU je u četvrtak usvojila svoju prvu viznu strategiju koja pruža viznu fleksibilnost za vrlo mobilne profesije poput vozača kamiona, sportaša ili umjetnika.

"Ovo je posebno relevantno za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine i regije zapadnog Balkana, ali i za druge poput umjetnika ili sportaša", objavio je Luigi Soreca, šef delegacije EU-a u Bosni na X-u.

Sjevernomakedonski vozači kamiona najavili su u četvrtak navečer da će prekinuti blokade teretnih dijelova graničnih prijelaza s Grčkom i Bugarskom, dok su crnogorski vozači već ukinuli blokadu jadranske luke Bar.

No, predstavnik srbijanskih i bosanskih vozača rekao je da će nastaviti s blokadom. „Ove (EU) izjave ne ispunjavaju naše zahtjeve niti rješavaju naše probleme“, rekao je Zijad Šarić, organizator prosvjeda.

Na prijelazu Batrovci između Srbije i Hrvatske kolona kamiona duga je više od kilometra i blokira prilaz teretnom terminalu, piše Reuters.

Čelik Srbijanske gospodarske komore Marko Čadež kazao je da je 93 posto izvoza iz četiri zemlje blokirano, što uzrokuje dnevnu štetu od oko 92 milijuna eura.

Pogođene su i tvrtke sa sjedištem u EU koje posluju u regiji ili izvoze u nju.

„Za svaku tvrtku... to je oko 10.000 do 50.000 eura kazni dnevno... jer ne opslužuju kupce“, rekao je Čadež za Reuters u Beogradu.